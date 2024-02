Hoy 29 de febrero es el Día Bisiesto, se regalan flores por una canción de Morat y es el cumpleaños de Superman.

El 2024 es Año Bisiesto, es decir que este mes de febrero trae un día extra: el 29 de febrero.

Y es precisamente por ser 29 de febrero y Día Bisiesto que se regalan flores, gracias a una canción de la banda colombiana Morat.

Además, este 29 de febrero de acuerdo a los cómics, también es el cumpleaños de Superman, uno de los superhéroes icónicos de toda la historia.

Este 29 de febrero es el cumpleaños de Superman (DC Comics)

Hoy 29 de febrero es el Día Bisiesto 2024

Como ya se reveló, este 29 de febrero es el Día Bisiesto, esto quiere decir que cada 4 años en el mes de febrero, habrá un día extra.

La adición del Día Bisiesto cada 4 años incluyendo en febrero 29 días en vez de 28, se hace para hacer coincidir las fechas astronómicas y cronológicas.

Ya que existe un desfase entre la duración del año trópico y el calendario de 365 días, pues aunque el año usualmente tiene esta cantidad de días, dura más.

Exactamente dura 5 horas, 48 minutos y 45.25 segundos más, redondeándose a 6 horas en total, siendo este el ajuste del Año y Día Bisiesto que ocurre cada 4 años.

De hecho, los primeros ajustes a los calendarios empezaron con Julio César en el 46 a.C después de que un año duró 445 días.

Después de la confusión, decidió racionalizar los días, y para Julio César el pensamiento fue “seis por cuatro… Perdemos un día cada cuatro años”, el cual adjudicó entre el 23 y 24 de febrero.

Los años bisiestos fueron implantados por Dionisio ‘El Pequeño’ en Turquía en el año 200 d.C encontrando la diferencia en el calendario juliano.

Esta es la canción de Morat que inspiró a regalar flores cada 29 de febrero

Este 29 de febrero es una fecha especial al darse únicamente cada 4 años, es por eso que una de las canciones de Morat que menciona esta fecha, se ha convertido en tendencia.

La canción de Morat que invita a los usuarios a reglar flores este 29 de febrero es ‘Cómo te atreves’, de su primer álbum llamado ‘Sobre el amor y sus efectos secundarios’ lanzado en 2016.

En esta canción hay una línea que dice “Ni si quiera me pensaste un 29 de febrero”, que si bien la letra habla de un amor que regresa, los usuarios han convertido este verso en una bonita tendencia.

Pues la tendencia en redes sociales invita a los usuarios a regalar flores con la frase “ Claro que te pensé hoy ”, aprovechando el 29 de febrero y convirtiéndolo en una fecha especial.

El 29 de febrero también es cumpleaños de Superman

Además de ser Día Bisiesto y regalarse flores este 29 de febrero por una canción de Morat, este día es el cumpleaños de Superman.

Todo comenzó en 1976, en el Super DC Calendar en donde se estableció que el 29 de febrero era cumpleaños de Superman.

Y es que esto era parte de una broma de los directivos de DC para justificar el nulo envejecimiento de Superman al cumplir solamente cada año bisiesto, es decir cada 4 años.

En 1985, en el Superman Annual #11 se reveló que para el cumpleaños de Superman un 29 de febrero, fue visitado por Batman, Wonder Woman y Robin.

Esta historia se conoce como ‘For the man who has everything’, de Alan Moore y Dave Gibbons.