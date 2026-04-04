Yolanda Ventura revela detalles del estado de salud de José Ángel Bichir a casi un mes de la caída que le provocó fracturas.

José Ángel Bichir, de 38 años, está retomando su vida poco a poco tras sufrir una crisis que lo llevó a sufrir una aparatosa caída.

La esposa de su padre Odiseo Bichir, mencionó que José Ángel Bichir se encuentra bien y agradece a quienes apoyan a su familia en estos momentos.

Yolanda Ventura asegura que José Ángel Bichir está estable

José Ángel Bichir se encuentra en tratamiento médico tras perder un diente y sufrir una fractura en la nariz: “Va muy bien”, aseguró Yolanda Ventura.

“Va en su proceso y agradezco públicamente todos los mensajes de cariño para toda la familia Bichir” Yolanda Ventura

Yolanda Ventura agradece a quienes han enviado sus mejores deseos a José Ángel Bichir y su familia, pues el actor proviene de una importante ‘dinastía’ de actores de teatro y cine.

José Ángel Bichir sigue en su proceso para retomar su vida: “Está en su proceso, mejorando, cada vez más muerte y mejor”.

‘José Ángel Bichir está saliendo adelante’ Yolanda Ventura AGRADECE el apoyo a él y su familia. Además, habla de su estado de salud #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/HZ4mhkvJ1z — De Primera Mano (@deprimeramano) April 3, 2026

La actriz destacó el respeto que se debe tener a la vida de personas que viven momento complicados como los que ha vivido José Ángel Bichir.

Asimismo, señaló que ella respeta la etapa que vive el hijo de Odiseo Bichir y trata de apoyar.

José Ángel Bichir tiene el apoyo de toda su familia

Yolanda Ventura mencionó que los Bichir son una familia muy unida y José Ángel Bichir cuenta con el apoyo de todos.

“Es una familia muy unida y eso es hermoso”, contó Yolanda Ventura, quien destacó el cariño del público con la familia de su esposo.

Por otro lado, José Ángel Bichir se encuentra en un tratamiento maxilofacial, luego de que sufriera lesiones en la mandíbula.

El actor sufrió una fractura en el hueso inferir de la boca, por lo que perdió algunos dientes.

Asimismo, presentó una infección y se sometió a un tratamiento de emergencia; al final, a José Ángel Bichir le colocaron los implantes dentales que necesitaba.