Yolanda Ventura actriz, cantante y exintegrante de Parchis, conocida por su trabajo en Mujeres Asesinas y es la actual esposa de Odiseo Bichir.

La actriz proviene de una familia de artistas y es hija del músico catalán Rudy Ventura.

¿Quién es Yolanda Ventura? Actriz y exintegrante de Parchis

Yolanda Ventura Román nación en Barcelona y saltó a la fama a los 10 años tras participar en el grupo infantil español Parchis.

La actriz dio vida a la “Ficha amarilla” dentro del grupo y en los noventas inició su carrera como actriz en Televisa.

Yolanda Ventura (Instagram/@yolandaventura1)

¿Qué edad tiene Yolanda Ventura?

Yolanda Ventura nació el 21 de octubre de 1968; actualmente tiene 57 años de edad.

¿Quién es el esposo de Yolanda Ventura?

Yolanda Ventura estuvo casado con el actor Alejandro Aragón y posteriormente se casó con Odiseo Bichir.

Yolanda Ventura y su esposo, Odiseo Bichir (Instagram/@yolandaventura1)

¿Qué signo zodiacal es Yolanda Ventura?

Yolanda Ventura es Libra.

¿Cuántos hijos tiene Yolanda Ventura?

Yolanda Ventura tiene un hijo llamado Alejandro Soto Ventura.

¿Qué estudió Yolanda Ventura?

No hay información sobre la formación académica de Yolanda Ventura.

¿En qué ha trabajado Yolanda Ventura?

Yolanda Ventura inició su carrera como cantante a los 10 años y fue integrante de Parchis, donde trabajó por más de 5 años.

En 1985 inició su carrera como actriz y viajó a México donde hizo diversas telenovelas como:

Muchachitas

El abuelo y yo

El diario de Daniela

Cómplices al Rescate

Amy, la niña de la mochila azul

Amor bravío

La sombra del pasado

Rosario Tijeras

Pienso en ti

Mi amor sin tiempo

También ha trabajado en series como Mujeres Asesinas, La Rosa de Guadalupe y Como dice el Dicho.

Yolanda Ventura ha participado en obras de teatro como Los monólogos de la vagina, Quiero ser una chica Almodóvar y Palabras Cruzadas.

Actualmente, Yolanda Ventura es parte del elenco de la telenovela “Somos familia”.