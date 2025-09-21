En redes sociales, Yolanda Andrade reveló su parentesco con el diputado Pedro Haces Lago.

Con una publicación, la conductora dio a conocer cuál es su relación familiar con el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Ciudad de México, Pedro Haces Lago.

Incluso, en su publicación de redes dio más detalles de qué tan cercana era a Pedro Haces Lago, diputado de Morena.

Yolanda Andrade revela cuál es el parentesco que tiene con el diputado Pedro Haces Lago

A través de su Instagram, Yolanda Andrade subió una publicación en la que daba cuenta de cuál es el parentesco que tiene con el diputado Pedro Haces Lago.

Con un cariñoso post, la conductora dio a conocer que el diputado morenista de la Ciudad de México (CDMX), Pedro Haces Lago, es su sobrino.

En la publicación escribió “estoy muy orgullosa de mi sobrino”, Pedro Haces Lago, a quién le expresó su cariño y compartió un video donde se ve al diputado participar en diferentes ceremonias del gobierno.

Así como en el primer informe legislativo de Pedro Haces Lago de la facción de Morena en la CDMX.

También, en otra de las imágenes se puede ver a Yolanda Andrade despedirse de Pedro Haces Barba, otro congresista de Morena.

En su video, Yolanda Andrade le desea a Pedro Haces Lago, diputado de Morena de la CDMX, que “dios bendiga” su camino siempre acompañada de corazones.

Por el momento, Yolanda Andrade no ha dado más detalles de su relación con Pedro Haces Lago o el otro morenista, Pedro Haces Barba.

Tampoco se sabe si los ha podido acompañar a otros eventos políticos de Morena.