¿Quién es Yolanda Andrade? Es una conductora y actriz mexicana de 49 años, nacida en Culiacán, Sinaloa, el 28 de diciembre de 1971.

En los últimos años, Yolanda Andrade se ha colocado en el ojo público, primero, tras confirmar, después de años de rumores, que es gay.

Luego, por comenzar a ventilar los romances que habría tenido con varias famosas, entre las que estarían Verónica Castro y Thalía, lo que le ha acarreado enemistades a Yolanda Andrade.

Fue en junio de 2019 cuando luego de dos décadas de rumores, Yolanda Andrade decidió “salir de clóset” públicamente, en “Mojoe”, programa que conducía por el canal Unicable.

Previo a la 41 Marcha del Orgullo que se realizo en la Ciudad de México, Yolanda Andrade salió a cuadro portando banderas de arcoíris, con su amiga y exnovia, Montserrat Oliver.

Esta útlima comentó, mientras abrazaba a Yolanda Andrade, que después de mucho tiempo, por fin habían decidido exponer abiertamente su sexualidad:

Poco después de declararse abiertamente gay, Yolanda Andrade comenzó a ventilar sus romances. Uno de ellos fue con la actriz y modelo argentina Lorena Meritano.

En julio pasado, ambas sostuvieron una conversación en vivo para hablar sobre un reciente libro de Meritano. La conversación las llevó a recordar cuando eran novias.

Fue así que Yolanda Andrade le pidió perdón a Lorena Meritano por haberla hecho pasar malos ratos debido a que cuando tuvieron su romance, ella estaba hundida en las adicciones.

Pero no todas las famosas con las que Yolanda Andrade dice haber tenido una relación amorosa han reaccionado positivamente a sus revelaciones.

A principios de 2021, la actriz dijo haber tenido un romance con Verónica Castro, relación que habría sido tan seria que se casaron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam.

Interrogada al respecto, Verónica Castro afirmó que todo se trataba de una broma de Yolanda Andrade y le pidió que dejara de hablar de ella:

“Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento... Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”

Verónica Castro