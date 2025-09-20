El nombre de Bertha Osorio Ferral ganó notoriedad luego de que la diputada de Morena propusiera eliminar la tesis y el examen profesional como requisito de titulación.

De acuerdo con el documento difundido, la diputada de Morena busca que el único requisito de titulación sea acreditar todas las materias y créditos del plan de estudios de la carrera.

Sin embargo, la iniciativa ha generado dudas porque la propuesta de Bertha Osorio Ferral no distingue entre carreras ni áreas de conocimiento para eliminar la tesis como requisito de titulación.

Bertha Osorio Ferral (Especial)

¿Quién es Bertha Osorio Ferral?

Bertha Osorio Ferral es una política mexicana originaria de Veracruz, quien actualmente se desempeña como diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El nombramiento de Bertha Osorio Ferral ocurrió en el 2024 al ser elegida en la LXVI Legislatura por representación proporcional (plurinominal) en la tercera circunscripción.

Bertha Osorio Ferral pertenece a diversas comisiones en la Cámara de Diputados, entre ellas:

Derechos de la Niñez y Adolescencia (secretaria)

Federalismo y Desarrollo Municipal (secretaria)

Relaciones Exteriores (integrante)

Su carrera tomó mayor relevancia al proponer la eliminación de la tesis como requisito de titulación.

¿Cuál es la edad de Bertha Osorio Ferral?

Bertha Osorio Ferral nació el 27 de marzo de 1958, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Quién es el esposo de Bertha Osorio Ferral?

Bertha Osorio Ferral mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se conoce quién es su esposo.

¿Quién es Bertha Osorio Ferral? Diputada de Morena (Especial)

¿Bertha Osorio Ferral tiene hijos?

De igual forma, tampoco se conoce quiénes son sus hijos.

¿Qué estudió Bertha Osorio Ferral?

Bertha Osorio Ferral es Licenciada en Educación.

¿En qué ha trabajado Bertha Osorio Ferral?

De acuerdo con la propia Cámara de Diputados, Bertha Osorio Ferral ha trabajado como:

2017: Promotora del voto de Morena en proceso electoral municipal.

2015: Observadora de Morena en proceso electoral.

2012: Promotora del voto de Morena en proceso electoral federal.

2012: Delegada del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV).

2012: Secretaria de finanzas del SITEV.

2012: Secretaria de trabajos y conflictos del SITEV.

2012: Secretaria general del SITEV.

2012: Representante del SITEV ante el IMSS en la zona norte de Veracruz.

2010: Presidenta del Consejo Ciudadano de Poza Rica y zona norte de Veracruz.

Integrante y promotora del Movimiento de Regeneración Nacional

Asimismo, se ha desempeñado como:

Docente de Primaria en Papantla, Veracruz

Docente de Primaria y Preparatoria en escuelas privadas de Papantla, Veracruz

Bertha Osorio Ferral propone eliminar la tesis como requisito de titulación

Al defender su iniciativa, la diputada de Morena, Bertha Osorio Ferral, dijo que la tesis es un obstáculo innecesario que interfieren en la vida laboral y desmotivan a muchos egresados.

Bajo ese argumento, Bertha Osorio Ferral presentó una iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, con la que propone no solo la eliminación de la tesis, sino también el examen profesional.

“Las instituciones de educación superior podrán otorgar título profesional, diploma o grado académico a la persona que haya concluido sus estudios de tipo superior y cumplido los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio”, se lee y agrega:

“Quedando suprimidos el examen, tesis, o cualquier proyecto correlativo que tenga como objeto condicionar el otorgamiento automático del título profesional”, apunta la iniciativa de Bertha Osorio Ferral.