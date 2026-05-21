Addis Tuñón es conductora de De Primera Mano, tía de Imelda Garza Tuñón y actual tutora del nieto de Maribel Guardia.

Un juez decidió que Addis Tuñón sustituya a Maribel Guardia como tutriz; es decir, la persona que vela por los derechos de su nieto en la sucesión testamentaria de Julián Figueroa.

¿Quién es Addis Tuñón? La conductora y tía de Imelda Garza Tuñón

Addis Tuñón Pacheco es una periodista originaria de Chihuahua, conocida por su trabajo como conductora en programas de espectáculos.

La conductora es tía materna de Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, quien ha mantenido un pleito con la actriz desde 2025.

Addis Tuñón (Instagram/@deprimeramanoit)

¿Qué edad tiene Addis Tuñón?

Addis Tuñón nació el 14 de julio de 1976; tiene 49 años de edad.

¿Quién es el esposo de Addis Tuñón?

Addis Tuñón está casada con un hombre llamado León.

¿Qué signo zodiacal es Addis Tuñón?

Addis Tuñón es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Addis Tuñón?

Addis Tuñón tiene dos hijos adoptivos.

Addis Tuñón, periodista. (@deprimeramanoitv)

¿Qué estudió Addis Tuñón?

Addis Tuñón estudió periodismo.

¿En qué ha trabajado Addis Tuñón?

Addis Tuñón ha trabajado en programas de espectáculos en Radio Fórmula, Univisión, Telemundo y el programa Hoy.

Además, cuenta con su propio canal de Youtube donde comparte notas del espectáculo y otros temas relacionados a los astros, esoterismo y más.

Durante algún tiempo, Addis Tuñón prestó su voz en diversas películas, entre las que se encuentran:

Dulces sueños

Las aventuras de Riverbank

Pasión al atardecer

WAZ: El maleficio

Una familia genial

College

The Girl in the Park

Una chica fuera de serie

Obsesión criminal

Nueva en la ciudad

Acoso del más allá

Al borde del abismo

Addis Tuñón es la nueva tutriz del nieto de Maribel Guardia

En mayo de 2026 un juez determinó que Addis Tuñón sustituyera a Maribel Guardia como tutora de José Julián, nieto de la actriz.

Addis Tuñón será la encargada de vigilar la sucesión testamentaria de Julián Figueroa y de procurar que se cumplan los derechos del menor, la cual incluye una pensión que cubra todos sus gastos.

La conductora mencionó que pedirá que Marco Chacón sea removido como albacea y pedirá una rendición de cuentas de cómo se han utilizado sus bienes.