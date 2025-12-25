A través de las redes sociales, Yolanda Andrade preocupó a sus fans al revelar que “quizá sea mi última Navidad”, aunque también reveló que la está pasando en compañía de su familia.

“Que Dios los bendiga a todos, feliz Navidad y público conocedor, que no se les olvide que los amo, quizás esta sea mi última Navidad, así es que que no se les olvide nunca jamás que los amo” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade manda mensaje en Navidad sobre su estado de salud

Yolanda Andrade grabó un mensaje a través de redes sociales, en donde preocupó a los fans y usuarios por su estado de salud al decir que “quiza sea mi última Navidad”.

El mensaje de Yolanda Andrade, quien sufrió un aneurisma cerebral, llega en medio de rumores de un supuesto secuestro de su hermana y que también tiene el control de sus finanzas, por lo que pidió dejar los chismes y disfrutar del momento de las fechas decembrinas, especialmente ahora que siente que podría ser su última Navidad.

Es por eso que ante los rumores y chismes que se han propagado en algunos programas de televisión sobre el supuesto secuestro de su hermana, Marie Ansdrade, Yolanda Andrade regresó a las redes con un video para desearle feliz Navidad a sus fans y seguidores, eliminando cualquier preocupación sobre lo que se ha dicho de ella y su familia.

“Estén donde estén, mis mejores deseos de corazón. Ustedes saben que soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero esta vacación es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos; mi sobrino de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia” Yolanda Andrade

Finalmente, la conductora agradeció a su hermana y a su cuñado Sergio por los preparativos navideños: