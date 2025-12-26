A poco de que Yolanda Andrade publicara un video en el que agradece a su familia por organizar una cena para celebrar la llegada de la Navidad, ésta da nuevos detalles sobre su estado de salud.

Yolanda Andrade, quien vive con un aneurisma cerebral y esclerosis múltiple, causó preocupación entre sus fans al decir que quizá esta sea su última Navidad.

Posteriormente, en una nueva grabación compartida en Instagram, se sinceró sobre su situación, informó haber sido hospitalizada recientemente.

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), citó y enseguida, con dificultad para articular palabras, la propia explica que el 2025 fue un año muy pesado tanto para ella como para sus seres queridos.

Yolanda Andrade da nuevos detalles sobre su estado de salud (@yolandaamor / Instagram)

“Me pusieron este catéter”: Yolanda Andrade habla de su estado de salud

“Quizá les parezca raro este video”, dice Yolanda Andrade, de 53 años de edad, y aclara estarse grabando por las personas que, como ella, luchan contra la ELA.

De acuerdo con Wikipedia, se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro así como la médula espinal.

Derivando en una degeneración de las células nerviosas y una parálisis gradual de los músculos voluntarios, es decir, dificulta el habla, comer e incluso respirar.

Por lo que Yolanda Andrade da las gracias a la gente que está al pendiente y le manda buenos deseos ya que son su gran motivación.

Y es que hace poco su salud decayó por lo que ingresó al hospital donde le colocaron un catéter ya que su cuerpo no respondía.

“Hace poco estuve en el hospital...me pusieron este catéter nuevo porque mis venitas ya no podían más. Y ahora me ponen el suero y la medicina” Yolanda Andrade

La conductora reitera: “Hay días buenos y malos”. Afortunadamente ya se encuentra mejor. Se encuentra en casa recuperándose.

Durante estas festividades estará acompañada de su familia, quienes desde Estados Unidos y Colombia viajaron para pasar Navidad y despedir el año junto a ella.