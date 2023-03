Yeri Mua manifestó un hombre decidido y Rodrigo Villegas le cayó como anillo al dedo, ¿habrá un nuevo romance? Esto es lo que se sabe.

La vida amorosa de Yeri Mua ha sido complicada, pues hace unos meses terminó con Brian Villegas y se relacionó con Aaron Mercury.

Recientemente, Yeri Mua se ha dejado ver con el influencer venezolano Rodrigo Villegas, a quien ha besado y hasta se fueron de fiesta en Tijuana.

La influencer de 20 años de edad, ha dejado claro que le gusta disfrutar de su soltería y no tiene nada serio con Rodrigo Villegas.

Todo indica que tienen una buena amistad, pero Yeri Mua compartió dos historias de Instagram que hacen pensar que el romance está en el aire.

Yeri Mua subió una fotografía junto a Rodrigo Villegas donde colocó: “El hombre más decidido del mundo”.

Posteriormente, la veracruzana contó que se impresionaba del poder de “manifestar”, porque se puede cumplir.

“Si vieron el en vivo en el que estaba. Yo en el en vivo había dicho: ‘a mí me gusta como que sean decididos, yo ya quiero que llegue un güey que ya me calme, que ya me tenga tranquila y que si quiere algo conmigo que me lo diga y llegó Rodrigo”

Yeri Mua