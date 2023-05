Luego de confirmar su ruptura con Naim Darrechi de 21 años de edad, Yeri Mua reveló que ni ella ni él podrán decir nada porque lo hizo firmar un acuerdo de confidencialidad como aseguran lo hace Belinda.

La ruptura entre Yeri Mua de 20 años y Naim Darrechi es oficial; esto luego de que ambos se dijeran sus verdades en el canal de HotSpanish .

Fue en donde ambos confesaron aparentes infidelidades , en donde según Naim Darrechi, la suya era broma y fue plan con HotSpanish, mientras que la de Yeri Mua fue real.

A tan solo unos días de su rompimiento, ya se ha especulado si es que en esta ocasión Yeri Mua también “quemará” a Naim Darrechi como lo ha hecho con sus ex parejas:

Brian Villegas de 28 años

Aaron Mercury de 22 años

Sin embargo, Yeri Mua aseguró que ella no puede hablar de Naim Darrechi ni él de ella, ya que lo hizo firmar un acuerdo de confidencialidad.

“Aunque no lo crean, yo ya me protegí antes de todo, o sea mientras usted se veían una relación aquí en redes, yo por otro lado le hic firmar pues un contrato de respeto mutuo y confidencialidad” Yeri Mua

¿En qué consiste el contrato de confidencialidad que Yeri Mua y Naim Darrechi firmaron por si llegaban a terminar?

Tal y como explicó Yeri Mua tras confirmar su rompimiento con Naim Darrechi, es que antes de que esto ocurriera, los dos firmaron un contrato de confidencialidad.

Según dijo Yeri Mua, es la primera vez que ha aplicado el acuerdo de confidencialidad con una pareja -o expareja-, pues asegura que es algo que debió haber hecho hace mucho tiempo.

Yeri Mua reveló en su en vivo que el acuerdo que hizo firmar a Naim Darrechi lo hizo para protegerse de cualquier escándalo o situación que pudiera pasar.

“De tantas cosas que me han pasado, yo ya no voy a permitir ni darles pauta a que me traicionen, a que me vean la cara de pendeja” Yeri Mua

De acuerdo con Yeri Mua, el contrato de confidencialidad no es sobre si pueden o no ser infieles, sino que no pueden hablar mal de la otra persona ni en ella de él ni Naim Darrechi de ella.

Por lo que legalmente Yeri Mua está obligada a no hablar mal de Naim Darrechi pese a que su relación ya terminó.

Por lo que el fin de su relación para Yeri Mua será “menos escandaloso” que con sus relaciones pasadas, como con Brian Villegas o Aaron Mercury.