La ruptura entre Peso Pluma y Kenia Os, confirmada el 6 de junio de 2026, sigue generando polémica tras revelarse detalles de una supuesta infidelidad.

“Yo vi unos likes por ahí, no sé. Como de una que trabajaba con Kenia y algo así. Como que Peso había hecho algo, pues” La Divaza

Según declaraciones de La Divaza, amigo cercano de Kenia Os, la separación habría estado motivada por interacciones en redes sociales del intérprete con una colaboradora de la cantante.

Aunque ni Kenia Os y Peso Pluma han dado declaraciones oficiales, los rumores han desatado una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores, quienes cuestionan la fidelidad del cantante.

Filtran detalles sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma a Kenia Os

La Divaza habló sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma a Kenia Os en el programa Pica y se Extiende, donde dio detalles que dieron mucho de qué hablar.

El amigo de Kenia Os dio a entender que había escuchado historias relacionadas con una infidelidad y que estarían relacionadas con likes por parte del ex de la cantante a una de sus colaboradoras.

Así sorprendió Peso Pluma a Kenia Os tras concierto en CDMX (@keniaos / Instagram )

La Divaza expresó que había visto likes de parte de Peso Pluma a una mujer que trabajaba con Kenia Os, lo que había comprobado la infidelidad.

La ruptura de Peso Pluma y Kenia Os fue sorpresiva, ya que a mediados de mayo seguían compartiendo fotos y comentarios en redes sociales.

Kenia Os no quiso dar detalles sobre su relación y mencionó que por el momento no hablaría del tema.

Peso Pluma tampoco ha hablado de su ruptura, pero no es el primera vez que lo señalan de infiel.

Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia Os con alguien de su equipo

Seguidores de Peso Pluma y Kenia Os han compartido sus teorías sobre el motivo que los llevó a separarse.

Los fans habrían detectado likes de Peso Pluma en fotos de una colaboradora de Kenia Os, lo que generó la idea de que el cantante tenía una relación con esta persona.

Las declaraciones de La Divaza alimentaron esta teoría de la infidelidad, lo que ha generado una serie de comentarios contra Peso Pluma.