Tras el anuncio de que la Burrita Burrona dejaba de trabajar junto a Turbulence, se destapó que el motivo sería un nuevo programa con otra icónica del team.

La salida de Momo Guzmán conocido como la Burrita Burrona de sus shows con Turbulence, estuvo llena de rumores, pero al fin se estaría destapando la verdadera razón.

La Burrita Burrona habría dejado a Turbulence por un nuevo programa con otra mascotidrag

Aunque se aseguraba que Turbulence y la Burrita Burrona habrían entrado en pelea por los derechos de la mascotidrag, detrás podría haber otro motivo.

Según rumores, Momo Guzmán decidió dejar sus shows con Turbulence porque tendría entre manos crear contenido con Ángel Guerrero conocido como Loberrima.

Al igual que la Burrita Burrona, junto a Turbulence había otra mascotidrag llamada Loberrima que en ocasiones hacía dupla junto con otras botargas LGBT.

Los rumores iniciaron porque Ángel Guerrero mostró en sus redes sociales el boceto de una mascotidrag nueva, misma que creen se uniría a Momo Guzmán.

Ángel Guerrero, Loberrima, comparte boceto de un supuesto nuevo personaje. (Instagram/angelgguerrero)

Turbulence se habría quedado sin otra mascotidrag

Se dice que así como Momo Guzmán se bajó del proyecto de Turbulence, lo mismo pasó con Ángel Guerrero quien hace a Loberrima.

Sin embargo, no serían los únicos, pues Gretelle quien está detrás de Mamá Melanito también le habría dado las gracias a Turbulence para irse con Momo Guzmán y Ángel Guerrero.