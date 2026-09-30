Wendy Guevara realizó una transmisión con sus fans para contar su versión de lo que pasó en la fiesta de Abelito donde Naim Darrechi y Aaron Mercury se pelearon.

En primer lugar, declaró haber llegado tarde al lugar. Después, dijo haber visto que Naim Darrechi y Aaron Mercury hablaban antes de lo ocurrido.

De acuerdo con la líder de Las Perdidas, desconoce qué fue lo que los influencer se dijeron para llegar al punto de la confrontación, aunque sí señaló a Naim Darrechi por agresión.

Wendy Guevara confirma agresión por parte de Naim Darrechi a Aaron Mercury

Wendy Guevara mencionó que en medio de la fiesta de Abelito notó un ambiente de tensión entre Naim Darrechi y Aaron Mercury, por lo que le dijo a Aldo Tamez de Nigris que fueran a separar a los influencers.

Acto seguido, Wendy Gevara habría tomado a Mercury del brazo para llevarlo lejos de Darrechi, diciéndole que no hicieran caso y mejor disfrutaran de la fiesta.

Aaron Mercury (Instagram/@aaronmercury)

Sin embargo, Aaron se mostraba claramente molesto con Naim, por lo que buscaba la manera de regresar al lugar, momento en el que Darrechi le aventó a Mercury una lata de refresco.

Contrario a lo que Naim Darrechi ha declarado, Wendy Guevara confirmó que la lata estaba cerrada y completamente llena, siendo que el acto de lanzar la lata le generó sangrado a Aaron Mercury.

La influencer relató que limpió al influencer con unos guantes que ella tenía puestos, pues quería evitar que salieran fotos y videos de su amigo con la cara ensangrentada.

Otros asistentes lograron separar definitivamente a ambos influencers, siendo que Wendy y Aldo se llevaron a Mercury a unos camerinos para hablar con él.

Ya lejos del alboroto, Wendy Guevara dijo haber aconsejado a Aaron Mercury para que no se viera involucrado en polémicas.

Para esto, La Perdida le recordó los proyectos en los que está trabajando actualmente y le advirtió que los podría perder o dañar si se ve involucrado en peleas.

Finalmente, Wendy Guevara resaltó que en ese momento desonocía las causas de la pelea, reconociendo también que la situación entre Naim Darrechi y Aaron Mercury escaló muy rápido.