Aaron Mercury reveló cómo inició su pelea con Naim Darrechi durante la fiesta de Abelito; lo señala de acosar a una de sus amigas.

Naim Darrechi golpeó a Aaron Mercury en la fiesta del influencer, la cual se realizó el pasado 27 de septiembre en la CDMX.

Aaron Mercury revela por qué confrontó a Naim Darrechi en la fiesta de Abelito

En entrevista con De Primera Mano, Aaron Mercury mencionó que al ver que Naim Darrechi estaba en la fiesta de Abelito, trató de evitarlo.

Sin embrago, Naim Darrechi trato de acercarse a él en diversas ocasiones, hasta que se aproximó a una de sus amigas y la joven se sintió incomoda.

“Él intentaba acercarse a mí (…) yo invite a una amiga y él como que se le acerca por detrás a mi amiga, y mi amiga hace cara de incomodidad” Aaron Mercury

Aaron Mercury (Instagram/@aaronmercury)

Aaron Mercury le expresó a Naim Darrechi que estaba incomodando a su amiga y el influencer reaccionó de forma violenta.

La discusión subió de nivel y Naim Darrechi le arrojó una lata de cerveza a Aaron Mercury, provocándole una lesión en la nariz.

“Desde una distancia donde yo ya no lo alcanzo, decide arrojarme una lata que tenía como líquido y me da en la nariz, incluso me sangra” Naim Darrechi

Los amigos de Aaron Mercury evitaron que respondiera la agresión a Naim Darrechi.

Aaron Mercury aclaró que fue Naim Darrechi quien inició la pelea y se contradice en sus explicaciones, pues él aceptó que se acercó a la amiga del mexicano .

Aaron Mercury condena que Naim Darrechi haya agredido a la mamá de Abelito

Aaron Mercury comentó que cuando tuvo el enfrentamiento con Naim Darrechi aún no se enteraba de que había agredido a la mamá de Abelito durante un baile.

Naim Darrechi realizó roces lascivos a la madre de Abelito, quien mencionó que el influencer no había sido invitado a su fiesta.

Aaron Mercury arremetió contra Naim Darrechi al expresar que no conocía el respeto y sus acciones había sido inaceptables, pues no solo había agredido a una mujer, también lo hizo a una madre.