Abelito podría demandar a Naim Darrechi por agredir a su mamá durante una fiesta; el influencer español está siendo acusado de abuso sexual.

Naima Darrechi aprovechó que estaba bailando con Cristina Romero para rozarla de forma lasciva sin su consentimiento; posteriormente, se burló de ello en un video.

La abogada Marcela Torres explicó que Naim Darrechi cometió abuso sexual contra la mamá de Abelito y se ofreció a iniciar la denuncia contra el influencer.

Abelito analiza demandar a Naim Darrechi por lo que ocurrió con su mamá

Naima Darrechi cometió un delito tras tocar de forma indebida a la mamá de Abelito, por lo que el influencer no descarta demandar al español.

Abel Sáenz compartió un video para expresar su molestia por las acciones de Naim Darrechi, quien también agredió físicamente a Aaron Mercury en el mismo evento.

“Pídanle disculpas a ella y ruéguenle a dios que lo haga porque si no lo hace yo le voy a dar hasta donde tope, porque tiene un hijo para defenderla (…) agradezco mucho a la gente que se puso a la orden, pero también tengo un equipo legal con el cual estamos viendo” Abelito

El influencer no confirmó que vaya a demandar a Naim Darrechi, pero está analizando la posibilidad si su mamá así lo decide.

Abelito argumentó que él no reaccionó de forma agresiva tras la agresión de Naim Darrechi a su mamá, por que él sí tiene valores.

Naim Darrechi cometió abuso sexual tras agredir a la mamá de Abelito

Abelito recibió mensajes de apoyo en su video, publicación en la que la abogada Marcela Torres se ofreció a iniciar la denuncia contra Naim Darrechi de forma gratuita.

Marcela Torres explicó en video que Naim Darrechi cometió abuso sexual tras rozar indebidamente a la mamá de Abelito.

La abogada explicó que el Código Penal de la CDMX contempla los tocamientos o roces corporales como abuso sexual.

De ser denunciado, Naim Darrechi podría enfrentar una sentencia de 1 a 6 años de prisión.

Abelito aclaró que ya está asesorado jurídicamente, pero será su mamá quien decida si denuncia o no a Naim Darrechi.