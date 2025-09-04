Marie Claire Harp -de 32 años de edad- casi deja sin pie a Wendy Guevara por un divertido accidente en vivo.

Wendy Guevara -de 32 años de edad- y Marie Claire Harp estaba en la pregala de La Casa de los Famosos México 2025, cuando tuvieron un incidente con un tacón.

Wendy Guevara y Marie Claire Harp tuvieron un gracioso accidente en vivo

Todo comenzó cuando Marie Claire Harp hizo su entrada en la pregala de La Casa de los Famosos México 2025 y casi tira a Wendy Guevara.

Pero eso no fue lo peor, pues el tacón de “aguja” de Marie Claire Harp se encajó en el pie de Wendy Guevara.

Marie Claire Harp tuvo que quitarse la zapatilla para que Wendy Guevara sacara el tacón de su pie.

“Estúpida, pinche zapato viejo”, dijo Wendy Guevara mientras aventaba el tacón de Marie Claire Harp.

Ricardo Margaleff -de 48 años de edad- trató de ayudar a Wendy Guevara: “Estás perforando el pie”.

Marie Claire Harp solo se podía reír y Wendy Guevara se fue a sentar mientras se quejaba: “Se me encajó todo”.

Al final, Wendy Guevara y Marie Claire Harp se rieron del momento, por lo que el incidente no pasó a mayores.

Marie Claire Harp se disculpó con Wendy Guevara y le pidió no ser tan dramática.

Marie Claire Harp le enterró el tacón en el pie a Wendy Guevara (Especial)

Wendy Guevara quería que la llevaran a la enfermería por culpa de Marie Claire Harp

Mientras Marie Claire Harp daba su sección Informatrix, Wendy Guevara se acostó en un sillón mientras Ricardo Margaleff le sobaba el pie.

Wendy Guevara decía en broma que la llevaran a la enfermería: “Llévenme a la enfermería” y Marie Claire Haro pedía que no fuera exagerada.

Al final, Wendy Guevara continúo trabajando y hasta hizo un en vivo con Marie Claire Harp mientras estaban detrás de la gala de La Casa de los Famosos México 2025.