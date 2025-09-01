¿Cecilia Galliano volverá a la conducción de la pre gala y la post gala de La Casa de los Famosos México 2025?

Según rumores, la conductora de 43 años ya se estaba preparando para retomar la conducción del programa, ante las malas críticas que ha recibido Wendy Guevara.

Sin embargo, en un encuentro reciente con reporteros, Cecilia Galliano negó rotundamente que ese sea su plan e incluso rechazó que la influencer le haya quitado el trabajo.

Cecilia Galliano sobre su regreso a La Casa de los Famosos México 2025: “Eso es mentira”

“Eso es mentira”, dijo con firmeza Cecilia Galliano, cuando le preguntaron si alguien de Endemol la había buscado para regresa a la pre gala y la post gala de La Casa de los Famosos México 2025.

La argentina explicó que su salida del programa no fue porque Wendy Guevara le quitó el trabajo, sino porque no logró llegar a un acuerdo sobre su aumento salarial.

Luego, agregó, no pudo continuar las negociaciones por la muerte de su mamá, en Argentina, a principios de junio.

Cecilia Galliano se solidariza con Wendy Guevara ante las críticas a su trabajo: “está divina”

Wendy Guevara ha sido blanco de críticas por su desempeño en el programa, pues se dice que no sabe leer el teleprónter y que tiene poca química con Ricardo Margaleff, su co conductor.

Al respecto, Cecilia Galliano dijo: “Nadie me está buscando. Wendy está divina, yo le deseo lo mejor”, dejando claro que no hay pleito.

Respecto a las fallas que Wendy Guevara pudiera estar teniendo, la argentina se mostró empática, diciendo: “Todos tenemos una primera vez”.

Otro motivo por el que Televisa estaría a disgusto con Wendy Guevara, según los rumores, es la filtración de un video íntimo de la influencer de 32 años.

Cecilia Galliano lamentó que la integrante de las ‘Perdidas’ haya sido víctima de una invasión tan fuerte a su privacidad.

Fue así que pidió respeto y solidaridad hacia su colega, al tiempo que pidió castigo para los responsables.

Mientras tanto, Wendy Guevara ha retomado su participación en la pre gala y la post gala de La Casa de los Famosos México 2025, tras ausentarse algunos días debido a que se encontraba enferma y la producción le pidió quedarse en casa para evitar contagios.