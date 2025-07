En entrevista para YouTube, Wendy Guevara -de 31 años de edad- reveló que muy pronto estará en un nuevo reality show que la mantiene muy emocionada.

Tras ser anunciada como conductora de La Casa de los Famosos México 2025, Wendy Guevara confiesa que volverá a los realities pero en esta ocasión como participante.

¿Wendy Guevara desea replicar el éxito que tuvo en La Casa de los Famosos México? Confiesa que pronto estará en un nuevo reality show.

Durante su conversación con el programa Hoy, Wendy Guevara confesó que se vienen varios proyectos luego de su conducción en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Wendy Guevara destacó que ya la invitaron a otro reality show que la tiene muy emocionada.

“Se vienen varios proyectos bien bonitos, hago Casa de los Famosos México tercera temporada y luego me invitaron ya a otro reality que está muy bueno”

Sin querer revelar muchos detalles, Wendy Guevara confesó que se trata de un reality nuevo por lo que se encuentra muy emocionada.

Sin embargo, por el momento se desconoce qué reality sería, la fecha de estreno y la televisora en la que podría participar.

Durante su conversación con el programa Hoy, Wendy Guevara también habló sobre la posibilidad de tener hijos.

Wendy Guevara dejó que por el momento no, pero más adelante si le gustaría tener un bebé.

Durante su entrevista para las cámaras del programa Hoy, Wendy Guevara puntualizó que le gustaría tener un hijo ya que quiere dejar una descendencia.

“La neta sí me gustaría porque tengo que dejar una descendencia, algo de mí, antes de que me vaya a donde nos llevan a todos”

Wendy Guevara señaló que cuando las personas crecen necesitan a alguien, no solo para que las cuiden, sino para que brinden ese amor.

En ese sentido, Wendy Guevara bromeó que actualmente es migajera, por lo que cree que después si necesitará mucho amor.

“Sí me gustaría porque se antoja, que uno ya crece, necesitas a alguien, no porque me cuiden, sino porque también necesito amor cuando sea una persona grande... Si ahorita soy bien migajera, ¡imagínate!”

Wendy Guevara