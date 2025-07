¿Wendy Guevara -de 31 años de edad- quiere conquistar otros países? Confiesa que ya se vio en Gran Hermano España 2025.

Luego de convertirse en la ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos México, Wendy Guevara reveló que ya se ve en otro reality.

Wendy Guevara se convirtió en la conductora de La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo sorprendió al revelar que quiere volver a ser participante.

Y es que a través de una transmisión en vivo, Wendy Guevara confesó que ya se vio en Gran Hermano España 2025.

Wendy Guevara relató que ya había pedido que la metieran a Gran Hermano España, pero lamentablemente en ese momento tuvo mucho trabajo y no pudo entrar.

“El otro año te dije que me metieras a la casa de España, al Gran Hermano España, ‘yo te dije que sí, te hablaron o no’ y le dije si, si me contactaron, pero pues yo tenía chamba”

Aunque hace un año no pudo, Wendy Guevara no quita el dedo del renglón y pidió que la metieran a Gran Hermano España 2025.

Y es que ya le pidió a una persona que la proponga para Gran Hermano España 2025 y le aseguró que en esta ocasión si aceptará la propuesta.

“Pero, este año méteme, este año entro. ‘Te voy a proponer, pero segura que vas a entrar no me vayas a hacer que no’, le dije si entro”

Wendy Guevara resaltó en el video que no le importaría que solo fuera corto el tiempo en el que estuviera en Gran Hermano España 2025.

Y es que Wendy Guevara dejó en claro que con tres o cuatro semanas estaría feliz en Gran Hermano España 2025 y es que así iría a otro país.

“Aunque sea que me den cuatro semanitas ahí, tres semanitas y yo feliz. Me salgo a la verga o que me saquen, aunque sea amárrame tres semanitas, nomás para ir a España”

