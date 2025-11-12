Christian Nodal de 26 años de edad, estaría atravesando por un grave problema con su consumo de alcohol que lo tendría bien restringido.

En un video se muestra que el staff de Christian Nodal supervisa las bebidas que el cantante ingiere en sus conciertos porque más de una vez ha hecho desfiguros.

El video en el que staff de Christian Nodal le quita las bebidas alcohólicas en concierto

Más de una ocasión Christian Nodal ha sido captado en sus conciertos alcoholizado, pero parece que pasó de una borrachera de vez en cuando a consumo más frecuente.

Según un video mostrado en En Shock, el staff de Christian Nodal tuvo que retirar unas bebidas en uno de sus conciertos cuyo contenido se presume es alcohol.

Jorge Carbajal aseguró que el equipo de Christian Nodal tiene la orden de no darle alcohol antes de sus conciertos, pero el cantante decide tomar a escondidas.

Por ello mostró un video en el que una persona del staff del cantante se acerca al escenario durante el palenque y huele dos vasos que están en la mesa a disposición de él.

Luego de que aparentemente descubre el contenido de ello, este se lleva las dos bebidas fuera del escenario de forma sonriente.

Según Jorge Carbajal, se trataría de vasos con alcohol lo que el staff quitó a Christian Nodal para prevenir que termine borracho en su concierto.

El video de cuando Ángela Aguilar pedía a Christian Nodal tomar agua

El consumo excesivo de alcohol de Christian Nodal habría sido evidenciado desde semanas antes por Ángela Aguilar.

Aunque el contenido de las bebidas o el motivo por el que el staff de Christian Nodal se lo llevó aún es cuestionable, se le suma lo que semanas antes paso con su esposa.

En un palenque Ángela Aguilar pedía a Christian Nodal tomar agua e incluso él dice en el micrófono que su esposa lo está obligando a tomar agua.

Esto habría sido porque el cantante ya tendría un consumo elevado de alcohol por lo que ya estaba borracho.

A ello se le suma que en varias ocasiones se le ha visto alcoholizado a Christian Nodal en sus conciertos.