Christian Nodal -de 26 años de edad- se emborrachó durante un concierto y lanzó polémicos comentarios para Cazzu y Pepe Aguilar.

El pasado 26 de octubre, Christian Nodal se presentó en el Domo Care de Monterrey y acusan que estaba ebrio mientras cantaba.

Christian Nodal se emborrachó y lanzó indirecta para Cazzu

Los asistentes al concierto de Christian Nodal expresaron que era evidente que el cantante estaba borracho, pues arrastraba las palabras.

Christian Nodal agradeció a su público su apoyo y fue ahí donde lanzó lo que parece una indirecta para Cazzu.

“La familia y los buenos corazones no tienen precio. Quiero agradecer a cada uno de ustedes estar aquí, que no se dejen llevar por lo que están hablando afuera” Christian Nodal

El cantante hizo referencia a Cazzu con la frase “por lo que están hablando afuera”, ya que recientemente, la cantante reiteró que Christian Nodal es mentiroso.

“Lo que están hablando allá afuera no importa, importa lo que hay adentro. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra” Christian Nodal

Usuarios de redes sociales captaron de inmediato que las palabras de Christian Nodal Iban contra Cazzu, de 31 años de edad.

Christian Nodal, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Ya no hay amor? Christian Nodal habría llamado mascota a Pepe Aguilar

Christian Nodal siguió de imprudente en su concierto y previo a cantar “Por mujeres como tú”, le habría llamado mascota a su suegro, Pepe Aguilar.

“Tengo una mascota que honro y respeto, y el cariño de que yo la canto y el pinche viejo cabrón de dos metros. Y no estamos hablando de Pepe Aguilar” Christian Nodal

Las palabras de Christian Nodal eran confusas, pero muchos mencionaron que era evidente que hablaba de su suegro.

“Ese pinche grito que llegue hasta mi suegro, que como quiera al final me quedé con su hija”, dijo Christian Nodal con tono de reproche.

Los fans de Christian Nodal tacharon al cantante de poco profesional por estar ebrio durante su concierto.

Mientras que otros aseguran que Christian Nodal solo se estaba “desahogando” de su situación familiar.

Aseguran que después del concierto de Christian Nodal en Monterrey, su equipo lo tuvo que ayudar a caminar por lo ebrio que estaba.

Dicha versión estaría avalada por un video donde se ve que el cantante no podía caminar por el estado en que estaba.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no se ha manifestado por los “halagos” de Christian Nodal.