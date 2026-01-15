¿Cuántos temas tiene el nuevo álbum de Christian Nodal? Se filtra la lista de canciones y ya se genera gran expectación entre sus fans.

A unos días de empezar el 2026, Christian Nodal adelantó que ya tiene listos algunas canciones que serán parte de su nuevo álbum.

Esta es la lista de canciones del nuevo álbum de Christian Nodal

Christian Nodal reveló en su canal de difusión de Instagram los títulos de las canciones que integrarán su próximo material discográfico y que ya se encuentran listas, entre las que se encuentran:

Fin de mes Un vals Si yo tuviera Se cancela Ojos llorosos Modo frágil Miel con licor Lo de andar dolido Buena suerte Amor Bandera blanca Para qué Aquí donde te extraño Intacto

Hasta el momento se revelaron los nombres de 14 canciones, por lo que se espera que este sea el álbum completo, aunque Christian Nodal podría darles sorpresas y añadir más.

Debido a la diversidad de nombres, los seguidores de Christian Nodal han especulado que se tratará de un álbum que recorrerá distintas etapas emocionales.

Desde el desamor y la nostalgia, hasta la esperanza y la reconciliación, aunque ya se especula si podría haber una que otra dedicatoria a sus ex o a su esposa Ángela Aguilar.

De esta manera, Christian Nodal mostró lo que serían los nombres oficiales de las canciones de su álbum.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Christian Nodal?

Christian Nodal también lanzó una encuesta para que sus seguidores votaran por la fecha de lanzamiento del álbum.

Las opciones fueron febrero, marzo, abril y mayo de este 2026.

La opción de febrero lideraba las preferencias, lo que abre la posibilidad de que el disco llegue muy pronto a plataformas digitales.

Pero hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Christian Nodal.

Sin embargo, no sería el único álbum que Christian Nodal lance para este año y es que el propio cantante adelanto que sería el primero, lo que abre la puerta que haya un segundo más adelante.

Desde hace varios meses se han venido especulando sobre el nuevo álbum de Christian Nodal y es que muchos de sus seguidores esperan escuchar nueva música del cantante.

Es por ello por lo que Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto exclusivo de lo que será su álbum para este 2026.

Christian Nodal compartió el clip con el mensaje “¿Querían música? Fierrofly”, dejando ver que ya tiene muy avanzado la creación de su disco.

La lista de canciones de Christian Nodal de inmediato se viralizó en las redes sociales y sus seguidores no dudaron en mostrarle su emoción por poder escuchar nueva música de él.

Además, el propio cantante adelantó que el disco incluirá colaboraciones, lo que elevó aún más la expectativa entre sus seguidores.

Pese a que por el momento no se han dado a conocer los artistas que aparecerian en el nuevo álbum de Christian Nodal.