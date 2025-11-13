Christian Nodal -de 26 años de edad- se encuentra preocupado y no precisamente por los dimes y diretes alrededor de su matrimonio, sino por la salud de su madre Cristy Nodal.

De acuerdo con lo reportado, Cristy Nodal, quien libró el cáncer de colon hace tres años, habría sufrido una recaída.

Por ello, la madre de Christian Nodal canceló la fiesta de su cumpleaños número 44, evento que se llevaría a cabo el pasado 5 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.

A la fiesta asistirían Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, de 22 años de edad.

Así como estaría acompañada de su esposo y sus hijos: Amely y Jaime Alonso.

“Puedo revelar en primicia que la señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara; sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora debido a que la salud de la señora se complicó” Adri Toval. Periodista

Familia de Christian Nodal (@cristy_nodal / Instagram)

¿Qué le pasa a Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal?

De acuerdo con información, la madre de Christian Nodal, Cristy Nodal, atraviesa por una situación delicada.

Por respeto a la familia, no será ella quién informe sobre el padecimiento de Cristy Nodal, el cual tiene preocupados a todos sus seres queridos.

Inevitablemente, fans del cantante están especulando sobre la salud de la suegra de Ángela Aguilar.

Video desmiente rivalidad entre Ángela Aguilar y mamá de Christian Nodal (TikTok)

En septiembre de 2024, la mamá del cantante de música regional mexicana fue hospitalizada; no obstante, los detalles se mantuvieron en secreto.

Más tarde se informó que Cristy Nodal fue diagnosticada con cáncer de colon en abril de 2022 , por lo que se sometió a una cirugía en la que ocurrió lo inesperado.

Poco antes de que Cristy Nodal fuera intervenida, médicos descubrieron que el tumor había desaparecido.

La propia y su familia se dijeron bendecidos y agradecidos por lo que acaba de suceder, y aunque la suegra de Ángela Aguilar ya estaba fuera de peligro, priorizó su salud.

Por lo que se cree que su actual estado de salud estaría relacionado con el diagnóstico de 2022.

Hasta el momento, Cristy Nodal no ha comentado nada al respecto, tampoco Christian Nodal, quien se encuentra ofreciendo una serie de conciertos en Estados Unidos.