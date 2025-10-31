Las últimas apariciones de Christian Nodal de 26 años de edad, han generado polémica por su consumo de alcohol, pero ahora se le suma un mensaje que mandó en sus redes sociales.

Con un video de él bebiendo vino y con la canción “Estos Celos” de fondo, Christian Nodal mandó un mensaje que sus fans están viendo como una despedida.

Christian Nodal manda mensaje y sus fans creen que es de despedida

El cantante Christian Nodal retoma cada vez menos sus redes sociales para hablar en cuenta propia, pues se basa en difundir sus conciertos, pero esta ocasión sí lo hizo por un tema muy privado.

Sin embargo, el mensaje de despedida que mandó alarmó a sus fans, pues creen que estaría diciendo adiós tras decir que cumplió su “dueto soñado”.

A través de sus historias en Instagram, Christian Nodal se mostró tomando una copa de vino al mismo tiempo que colocó de fondo la canción “Estos Celos” escrita por Joan Sebastian e interpretada por Vicente Fernández.

Pero lo que más destacó es que parece que el cantante hizo un cover con Inteligencia Artificial usando su voz y la de Vicente Fernández cantando “Estos Celos”.

Ante ello, Christian Nodal se habría dado por bien servido, asegurando que su sueño ya se le cumplió con un dueto que esperaba tener algún día.

“Aquí ya se cumplió mi dueto soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón”. Christian Nodal, cantante.

Christian Nodal comparte canción en dueto con Vicente Fernández. (@nodal)

Por otra parte, señaló su deseo de que “así suene mi viaje al cielo”, siendo este mensaje el que más alarmó a los fans de Christian Nodal.

Recordemos que Vicente Fernández cumple en 2021, por lo que este 12 de diciembre cumpliría cuatro años de fallecimiento.

En lo que respecta a Christian Nodal, el cantante nunca había revelado la idolatría que sentía hacia Vicente Fernández.