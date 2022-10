Verónicas Castro suma más delitos, pues ahora la conductora Ana María Alvarado acusa que la actriz la espía, además la amenazó.

La actriz de 69 años de edad, ha estado en medio del escándalo, luego de que el periodista Jorge Carbajal revelara que Verónica Castro tenía conversaciones inapropiadas con menores de edad.

Hasta el momento algunas de las menores involucradas niegas esta acusación, pero una joven llamada Tiara, de 19 años de edad, corroborado la versión del compañero de Felipe Cruz.

Verónica Castro no ha salido a desmentir este rumor, pero ha usado sus redes sociales para exigirle a Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante que se disculpen.

Sin embargo, habría sido más enérgica con la conductora Ana María Alvarado, de 54 años de edad, ya que le exigió que desmintiera que ella le daba dinero a las personas. Pero no paró ahí y hasta habría confesado una fechoría.

Verónica Castro no quiere hablar del rumor en su contra, pero ya amenazó a una periodista

Hace unos días Ana María Alvarado mencionó que Verónica Castro había sido generosa con varias personas, incluso había ayudado a una niña del programa ‘Pequeños Gigantes’.

Esto molestó a Verónica Castro y llamó muy enojada a Ana María Alvarado, para pedirle que desmintiera lo que había mencionado.

La conductora de espectáculos reveló en el programa ‘Sale el Sol’, detalles de lo que le había dicho la actriz de ‘Rosa salvaje’.

“Ella me habló muy molesta y enojada a decirme que nunca le ha dado dinero a nadie, que no mantiene a nadie, que porque eso se puede malinterpretar de si le daba dinero a las chavas que están involucradas en esos chats”. Ana María Alvarado

Lo grave ocurrió cuando Verónica Castro le aseguró a Ana María Alvarado que sus abogados ya tenían intervenido su teléfono.

“Como se me olvidó hacer la aclaración cuando ella me lo pidió (...) Voy con Maxime al radio y entonces le manda mensajes a decir: ‘Por favor que Ana aclare porque dijo mentiras, yo no le he pagado a nadie y dile que mis abogados ya sabe con quién chatea, qué pone en el chat y sus redes, y la persona que le dijo eso es tal” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado no sabe si las palabras de Verónica Castro son una amenaza, pero ella no cree que la demanden, pues no tiene bases.

También comenzó a revisar su celular para comprobar si era espiada, pero reitera que ella no habló mal de Verónica Castro e incluso la defendió.

Esto les escribió Verónica Castro a Ana María Alvarado

La conductora de ‘Todo para la mujer’, compartió en su canal de YouTube los mensajes que le envió Verónica Castro.

En estos se puede leer que la actriz le exige que desmienta, que ella le ha dado dinero a algunas personas.

“No ayudo a nadie, no le doy dinero a nadie y dice que hace más de un año que no sostiene conversaciones con estas chicas en los chats” reveló Ana María Alvarado en su canal.

Verónica Castro le escribió a la conductora: “No entiendo porque estás inventando mentiras, no me digas que a ti también te están pagando o te están forzando. Que dios te perdone”.

Ana María Alvarado no teme a una demanda de Verónica Castro, pues no habló mal de ella y no recibe dinero de nadie para hablar mal de la actriz.