Ninel Conde vivió momentos de terror a pocas horas de haber aterrizado en Bogotá, Colombia. Desde el piso 14 de un hotel sintió el sismo que se registró este 10 de agosto de 2026.

A través de sus redes sociales, Ninel Conde -de 49 años- relató a sus seguidores haber llegado al Aeropuerto Internacional El Dorado alrededor de la 1:30 de la madrugada.

Ninel Conde aterriza en Colombia (@ninelconde / Instagram)

Junto a su perrita Bela, se dirigió al hotel donde se alojó en una habitación del piso 14. Horas después, mientras dormía, una fuerte sacudida la despertó.

Al percatarse que estaba temblando, la actriz y cantante se refugió en la habitación junto a su mascota.

“Buenos días. Buenos y asustados y terroríficos días. Hoy nos despertó el terremoto, horrible, no tienen ni idea el susto que nos acomodamos. Bela (su mascota) lloraba, no sabíamos qué hacer porque estábamos en un piso 14 y duró horas ese terremoto, horas”, relató. Ninel Conde

Durante el angustiante momento, se metió debajo de una mesa, pero pensó en su esposo, a quien intentó llamar por lo que salió del mueble. Al no lograr establecer contacto, regresó a la mesa.

“Me metí abajo de una mesa, me salí, le marqué a mi esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse”, contó. Ninel Conde

De acuerdo con Ninel Conde, el movimiento telúrico fue más fuerte que los que ha experimentado en CDMX.

“Es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida, y miren que he vivido en la Ciudad de México que ahí no es juego. Espero que todos estén bien” Ninel Conde

Ninel Conde angustiada tras sismo en Colombia (@ninelconde / Instagram)

Ninel Conde a salvo tras sismo en Colombia

El sismo7.4 que se registró en Colombia dejó más de un centenar víctima mortales reportadas hasta el momento. Ninel Conde, para su fortuna, salió ilesa.

La propia dijo encontrarse bien aunque angustiada por la desgracia que golpeó a Colombia.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró emergencia nacional tras dar a conocer que el sismo afectó 1.575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsaron.

En el área metropolitana de Pereira se concentra la mayor de las afectaciones.