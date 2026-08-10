La relación profesional entre Uma Thurman y Quentin Tarantino, que nació en Pulp Fiction, se quebró durante el rodaje de Kill Bill en 2003, cuando la actriz sufrió un accidente automovilístico en una escena que el cineasta insistió en que ella filmara sin doble.

Uma Thurman acusó a Quentin Tarantino de ponerla en riesgo y de encubrir el metraje junto a los productores, lo que tensó su vínculo por años.

Aunque el director reconoció su error en 2018, ambos mantuvieron respeto y se reencontraron públicamente en 2024.

Kill Bill

Uma Thurman sufre accidente durante rodaje de Kill Bill

Uma Thurman sufrió un accidente automovilístico durante el rodaje de Kill Bill, película que terminó siendo dividida en dos entregas.

En 2018, la actriz estadounidense relató a The New York Times, haber filmado, obligada, una escena en la que conducía un automóvil a 65 kilómetros por hora sobre un camino rural.

Aunque pidió al cineasta usar una doble, éste se negó argumentando que la escena no funcionaría sin ella, y por ello se había asegurado de que el camino era recto y el vehículo se encontraba bien.

Terminó accediendo, pero durante el rodaje perdió el control del auto y éste se impactó. Sufrió golpes fuertes y una contusión. El dolor era intenso, pero su coraje también por lo que acusó a Tarantino de intentar matarla.

“Sentí un dolor abrasador y pensé que no iba a volver a caminar. Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas magulladas y una contusión, quise ver el coche; estaba muy enfadada. Tuve una pelea enorme con Quentin y le acusé de haber intentado matarme” Uma Thurman

Tarantino reconoce haber cometido un gran error

En 2018, a través de Deadline, Tarantijo reconoció haber cometido un gran error al no revisar el camino antes de filmar y es que, al momento de la toma, la carretera fue modificada.

Reveló haber recuperado el video del accidente tras meses de búsqueda en los archivos y haberlo entregado consciente de que esto le traería críticas y señalamientos.

Lo hizo porque Uma Thurman, se lanzó con él y los productores, entre ellos Harvey Weinstein, de ocultar el metraje durante 15 años, destruir pruebas y mentir sobre lo ocurrido.

Quentin Tarantino (Robert Pratta / Reuters)

La propia calificó ese encubrimiento de “imperdonable” y no el accidente en sí.

Pese a lo ocurrido, con el paso de los años, Uma Thurman y Quentin Tarantino mantuvieron el respeto entre ambos.

En 2024 se reencontraron en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles.