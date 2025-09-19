El caso de Valentina Gilabert -de 18 años de edad- y Marianne Gonzaga sigue dando de qué hablar y Gustavo Adolfo Infante considera que “ensucian su caso” en redes sociales.

Recientemente, Valentina Gilabert reveló que previo a su ataque en febrero de 2025, Marianne Gonzaga, de 17 años de edad, la amenazó de muerte.

Gustavo Adolfo Infante asegura que Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga continúan “ensuciando” su caso

Marianne Gonzaga fue acusada de lesiones tras apuñalar más de 12 veces a Valentina Gilabert y tras ser liberada, las dos jóvenes continúan hablando del caso.

En esta ocasión, Valentina Gilabert compartió un video donde aseguró que su agresora la había amenazado de muerte y negó que haya sido amante de José Said Becerril, expareja de Marianne Gonzaga.

Valentina Gilabert (@vale.gilabert / Instagram )

Ante esta situación, Marianne Gonzaga no dudó en contestar al video de Valentina Gilabert y esto se ha convertido en un “guerra de declaraciones”.

El caso fue retomado en De Primera Mano y Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- dio su opinión sobre las acciones de las adolescentes.

“Si tú sigues inmiscuida en una relación el papá del hijo de esta mujer (...) van a continuar este tipo de cosas” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante considera que Valentina Gilabert cometió un error al seguir su relación con José Said Becerril.

Pues esa situación ha provocado que sigan las especulaciones sobre el motivo que llevó a Marianne Gonzaga a atacarla, palabras que revictimizan a Valentina Gilabert.

“Deberían prohibirle utilizar a las dos redes sociales”, dijo Gustavo Adolfo Infante sobre el caso de Valentina Gilabert.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Agencia México)

Comparan el caso de Valentina Gilabert con lo ocurrido con YosStop

Érika González, conductora de De Primera Mano, comparó el caso de YosStop -de 35 años de edad- con el de Valentina Gilabert.

La conductora recordó que a YosStop le prohibieron hablar Ainara Suárez, joven de la que habló en un video por la cual la acusaron de pornografía infantil.

“Hay que recordar el caso de YosStop, cuando le prohibieron por mucho menos hablar de la víctima y Marianne como si nada, por qué está en redes. Cuando sale no podía usar redes ni nada y esta chica sigue” Érika González

“Por menos le prohibieron usar redes sociales”, dijo Érika González sobre YosStop y considera que Marianne Gonzaga tampoco debería hablar de los hechos.

En el caso de YosStop, la influencer no podía hablar de Ainara Suárez porque era menor de edad.

Mientras que, en el caso de Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga pudo salir de prisión porque sigue siendo menor de edad.