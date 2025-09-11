Marianne Gonzaga no niega haber atacado brutalmente a Valentina Gilabert; sin embargo, asegura que la historia que se está contando no es la real.

Mediante su cuenta de TikTok, Marianne Gonzaga da su versión sobre los hechos ocurridos en febrero de este 2025 pues asegura que Valentina Gilabert ha contado la historia a su favor.

Acá el video en TikTok donde Marianne Gonzaga ‘justifica’ ataque a Valentina Gilabert

En su video de TikTok, Marianne Gonzaga desmiente haber terminado su relación con José Said Becerril, el padre de su hija, por lo que éste sí le fue infiel con Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga tiene pruebas de la infidelidad del papá de su hija (TikTok)

Marianne Gonzaga, de 17 años, explica que en noviembre de 2024 tuvieron problemas por una infidelidad de José Said con una mujer que no era Valentina Gilabert; no obstante, continuaron juntos.

Así como indica que Valentina Gilabert, de 19 años, no era su amiga, pero sí su conocida y sabía de su relación con José Said, de edad desconocida.

Incluso tenían un grupo en WhatsApp que los incluía a los tres junto a otros de sus amigos en común.

Debido a que la convivencia con Valentina Gilabert no era mucha, nunca sospechó que el papá de su hija la estuviera engañando con ella. Infidelidad de la que tiene pruebas (mensajes).

Fue hasta que el esposo de una de sus amigas le dijo que José Said tenía una relación amorosa con Valentina Gilabert y otra conocida de Marianne Gonzaga.

Engaño que confirmó cuando su víctima subió en TikTok un video que la mostraba luciendo una sudadera de José Said, publicación a la que incluyó el texto: “bailando porque me gusta lo prohibido”.

Aunque la publicación fue eliminada, Marianne Gonzaga comenzó a ponerle atención a los detalles y se enteró que su ex se iría de fiesta con Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga Rodríguez (@marianne_rc / Instagram)

Marianne Gonzaga confirmó infidelidad de José Said Becerril con Valentina Gilabert un día antes del ataque

Marianne Gonzaga intentó establecer contacto telefónico con José Said Becerril antes del ataque, pero él se tardó en responderle y cuando lo hizo se portó grosero ya que estaba con Valentina Gilabert.

José Said Becerril le exigió a Marianne Gonzaga que dejara de buscarlo puesto que ya no eran nada, lo cual no era verdad, pero quería que Valentina Gilabert lo supiera.

La actitud de José Said Becerril molestó y frustró a la creadora de contenido, quien siguió buscándolo ya que este llevaba a su hija.

Así como buscó a Valentina Gilabert, quien le respondía, pero se negaba a hacer FaceTime.

Confirmó la infidelidad cuando los vieron llegar juntos al departamento de una de sus amigas en común.

El 4 de febrero, la creadora de contenido apuñaló a Valentina Gilabert en varias ocasiones.