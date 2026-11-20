Admitiendo hartazgo por las acusaciones, Vadhir Derbez expuso que le han pedido 350 mil dólares por frenar la denuncia de violación en su contra impuesta por una modelo que trabajó para él en un video musical.

El abogado de Vadhir Derbez, Enrique González Casanova, cuestionó la denuncia al famoso acusando que en 20 días se realizó la denuncia e incluso se procesó, aludiendo que es poco tiempo para que esto suceda.

Vadhir Derbez acusa extorsión de 350 mil dólares para que se retire la denuncia de violación

En abril de 2026 una modelo que dijo participó en un video de Vadhir Derbez lo denunció por violación, situación que ha escalado en tribunales, pero caso por el que además el famoso denuncia haber sido extorsionado.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Vadhir Derbez se dijo inocente de la denuncia por violación, acusando que además le han pedido 350 mil dólares, es decir, 6 millones 637 mil pesos por frenar la denuncia en su contra.

Ante ello, el hijo de Eugenio Derbez explicó que cómo no accedió no solo ha seguido la exposición en medios de comunicación, sino que denunció han realizado “cosas chuecas en la Fiscalía”.

Pese a ello, Vadhir Derbez dijo que está firme en demostrar su inocencia por lo que junto con su abogado han dado “pruebas de que no ocurrió” la violación.

“Me pidieron 350 mil dólares para no seguir con la carpeta, esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron [como no se dio dinero] empezaron a hacer cosas chuecas en la Fiscalía, a vender la carpeta a medios de comunicación”. Vadhir Derbez, cantante.

Entre otras de las pruebas con las que justifica los señalamientos de extorsión, Enrique González Casanova argumentó que en 20 días se realizó la denuncia por violación y se obtuvo la orden de aprehensión, situación que vio demasiado rápida por el conocimiento que tiene de los procesos.

Asimismo, acusó periciales rápidas, denuncia una hora después de los hechos, entre otros detalles con los que Casanova argumenta falsedad.

Además, apuntó que por la forma en que la denuncia fue procesada se brindó un amparo de fondo a Vadhir Derbez, pues se encontraron inconsistencias que vulneran sus derechos como acusado.

Extorsión vendría por una banda delincuencial, acusa abogado de Vadhir Derbez

Sumado a la extorsión y los detalles por los que el abogado que Vadhir Derbez considera la denuncia se puso para obtener dinero a cambio, Enrique González Casanova acusó que se enfrentan a una “banda delincuencial”

Aunque el abogado dijo desconocer si hay partícipes del gobierno en esta banda, mencionó “me queda claro que sí tienen contactos” en la Fiscalía.