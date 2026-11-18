Las denuncias presentadas contra Vadhir Derbez continúan generando reacciones en el ámbito del espectáculo, luego de que Sergio Mayer se pronunciara públicamente sobre el caso y pidiera que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva.

Que la justicia haga su trabajo, que hagan lo correcto Sergio Mayer, actor y diputado federal

Sergio Mayer, de 60 años de edad, señaló la importancia de escuchar a las presuntas víctimas y permitir que las instancias correspondientes determinen responsabilidades con base en las pruebas disponibles.

Las declaraciones de Sergio Mayer se producen mientras el proceso legal sigue su curso y en medio de una creciente atención mediática sobre el caso que involucra al hijo de Eugenio Derbez.

Sergio Mayer habla de las denuncias contra Vadhir Derbez y pide justicia

Hasta el momento, Vadhir Derbez no se ha presentado en la Fiscalía de la CDMX para aclarar su situación jurídica, pero Sergio Mayer espera que el caso se resuelva pronto.

Durante un encuentro con la prensa, Sergio Mayer fue cuestionado sobre el caso de Vadhir Derbez y expresó que él siempre ha creído que se le debe creer a la víctima.

Muy delicado, yo espero que todo se aclare en tiempo y forma, no sé cómo esté la situación. Yo siempre digo que hay que dar el derecho a la duda a la víctima, siempre hay que escuchar a la víctima Sergio Mayer

Sergio Mayer menciona que no estaba enterada del caso, pero era importante escuchar a las víctimas y esperaba que todo se llevara adecuadamente.

¿Sergio Mayer cree que la denuncia contra Vdahir Derbez es falsa?

El diputado mencionó la importancia de darle seguimiento a las denuncias y siempre cree en las víctimas, pero también habló de las denuncias falsas.

Sergio Mayer lamentó que las denuncias falsas afectaran la justicia para las víctimas y que estos actos ponen en peligro la integridad de los involucrados.

Creo que también se ha abusado de las falsas denuncias y es lamentable, eso pone en riesgo la integridad de las personas porque hay denuncias falsas Sergio Mayer

El también actor espera que la justicia actúe correctamente en el caso de Vadhir Derbez: “Que investiguen hasta las últimas consecuencias”.

Sergio Mayer habla de las denuncias contra Vadhir Derbez y pide justicia (Michelle Rojas)

Vadhir Derbez argumentó que la primera denuncia en su contra fue un supuesto intento de extorsión, lo cual no ha sido corroborado por las autoridades.

El actor enfrenta la denuncia por violación de una modelo de 19 años que lo señala de abusar de ella durante el rodaje de un video y trascendió que la otra víctima sería una menor que conoció al actor en un crucero.

Por el momento, Vadhir Derbez tiene un amparo que impide que lo detengan y no se encuentra en México.