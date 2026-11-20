Vadhir Derbez enfrentaría una nueva denuncia por presunta violación a una menor, la cual formalmente fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto se suma a la orden de aprehensión que las autoridades mantienen vigente contra Vadhir Derbez, luego de una primera denuncia presentada en su contra en mayo de 2026 por el delito de abuso sexual.

Vadhir Derbez suma nueva denuncia por violación a una menor; autoridades mantienen orden de aprehensión

Información difundida revela que Vadhir Derbez haría frente a una nueva denuncia por violación, cometida contra una menor de edad cuando ambos se encontraban a bordo de un crucero en aguas internacionales.

De acuerdo con la información, este caso se turnó a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) con el propósito de dar seguimiento a las acusaciones.

Vadhir Derbez fue acusado de amenazar a la menor con no acudir ante las autoridades, apelando a que podría afectar su carrera si presentaba su denuncia.

Hasta el momento, no se ha determinado si la FGR abrirá una carpeta de investigación formal contra Vadhir Derbez, cuyo paradero actual se mantiene sin precisar.

Vadhir Derbez, cantante y actor. (Rogelio Morales/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

De manera paralela, autoridades de la Ciudad de México mantienen una orden de aprehensión vigente en contra del actor, derivada de las indagatorias de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Aunque la defensa obtuvo una sentencia a favor de amparo dictada por un juzgado de distrito para fundamentar la medida cautelar, la representación promovió un recurso de revisión.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió dejar en lista la definición del asunto, por lo que dicha resolución legal aún no queda firme.

Ante este escenario, Vadhir Derbez promovió un nuevo juicio de amparo a finales de octubre 2026 argumentando temor a ataques a su libertad personal y malos tratos fuera de procedimiento.

El juez de distrito le otorgó una suspensión de plano únicamente frente a dichas garantías, pero rechazó frenar la orden de captura.