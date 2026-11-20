Tras la negativa de Luis de Llano a ofrecer la disculpa reparatoria a Sasha Sokol, el abogado de la cantante le recuerda “este juicio ya terminó” y sostiene el interés en que el productor cumpla con la sentencia dictada incluso por la SCJN.

El abogado de Sasha Sokol también confirmó que la decisión de la famosa fue ir por la vía civil. Sin embargo, la propia conducta de Luis de Llano al no acatar lo que el juzgado civil dictó podría convertir el hecho en penal.

Sasha Sokol no desistirá en que Luis de Llano ofrezca disculpa pública

Peter Bauer, abogado de Sasha Sokol, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que la disculpa que Luis de Llano brindó hace unas semanas fue invalidada y deberá acatar lo dicho por el Juzgado al respecto.

Pese a que los abogados de Luis de Llano acusaron que este texto buscaría “autoincriminarse”, Peter Bauer les recordó que “este juicio ya terminó” y por ello hay sentencia dictada incluso por la autoridad y por eso no puede ser inconstitucional.

Asimismo, explicó que lo único que busca Sasha Sokol es que Luis de Llano ofrezca la disculpa pública reparatoria en reconocimiento del delito civil de abuso de menores y daño moral en su contra que lleva implícito el abuso de poder que ejerció.

“Luis de Llano debe reconocer estos hechos y disculparse con su víctima civil que es Sasha Sokol, es el tema nuclear de la sentencia (...) lo que ha hecho es resistir y confundir a la sociedad con un perdón equivocado, falso, que no contiene los elementos que ya determinó el juzgado”. Peter Bauer, abogado.

Por otra parte, recordó que si bien Sasha Sokol pudo haber emprendido acciones legales por la vía penal contra el productor, optó por la vía civil “porque ella quería establecer la verdad” sobre los hechos y quién fue el responsable del abuso al que fue sometida. Además de dar una alternativa legal para otras víctimas.

Sasha Sokol no ha acusado penalmente a Luis de Llano, pero la denuncia sí podría escalar

El abogado de también aclaró que la denuncia de Sasha Sokol es civil. Sin embargo, explicó que lo civil sí podría escalar a lo penal.

Debido a que Luis de Llano se niega a cumplir la sentencia civil, lo que ahora llevó a dictar 36 horas de arresto, esta podría llevar a que tenga que cumplir un hecho penal por incumplir lo dictado por el Juzgado, pero esto sería “por su propia conducta” no por decisión de Sasha Sokol.