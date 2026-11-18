Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por presunta violación ante la FGR, relacionada con un supuesto ataque sexual contra una menor, cometido durante un crucero en aguas internacionales.

La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien señaló que el actor e hijo del comediante Eugenio Derbez es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra).

¿Qué se sabe de la segunda denuncia contra Vadhir Derbez?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la víctima sería una menor de 15 años de edad que coincidió con Vadhir Derbez durante el crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean.

Según esta versión, la violación fue cometida por el actor cuando la embarcación se encontraba en aguas internacionales, aunque no se especificó la fecha exacta del hecho.

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

Presuntamente, a bordo del crucero, Vadhir Derbez amenazó a la víctima para que no contara nada, alegando que su fama le permitiría afectarle la vida si lo denunciaba.

Hasta el momento, Vadhir Derbez no ha emitido ninguna declaración pública directa sobre la segunda denuncia en su contra, manteniendo silencio personal respecto a las nuevas acusaciones.

Vadhir Derbez suma dos denuncias por violación

En días recientes, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México señaló que existe una orden de aprehensión por el delito de violación contra Vadhir Derbez.

Sin embargo, derivado de un juicio de amparo promovido por el actor tras la acusación de una modelo estadounidense de 19 años, dicho mandamiento quedó sin efectos.

Las autoridades capitalinas precisaron que esto no significa que la investigación contra Vadhir Derbez haya concluido o que haya quedado sin efecto cualquier acción legal en su contra.