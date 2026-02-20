Muerte de Kurt Cobain dejó dudas en uno de sus familiares y respalda la teoría de que asesinado.

En abril se cumplen 31 años de la muerte de Kurt Cobain y una reciente investigación forense, así como el testimonio de un explica de Seattle, respaldan la teoría de que fue asesinado.

Familiar de Kurt Cobain pide que investiguen su muerte como homicidio

Gary Cobain, tío de Kurt Cobain, compartió su opinión al Daily Mail sobre las nuevas teorías sobre la muerte del músico.

El tío de Kurt Cobain expresó que no creía que la policía haya investigado de forma correcta la muerte de su sobrino y está seguro que lo asesinaron.

Varios familiares de Kurt Cobain estuvieron convencidos que el cantante no se había suicidado; incluso su abuelo, Leland Cobain murió con la idea de que fue homicidio.

Kurt Cobain (AFP)

Kurt Cobain fue encontrado tres días después de su muerte en su casa de Seattle, donde encontraron la escopeta, la nota de compra del arma y una nota de suicidio.

Ante estos detalles, las autoridades determinaron que el cantante de 27 años se había quitado la vida.

Pero, Gary Cobain tacha esta investigación como descuidada y pide que se reabra la investigación por la muerte del cantante.

Incluso, dice que el arma de Kurt Cobain solo tenía una huella, lo que no tiene sentido: “Debería haber huellas en todo el arma”.

Tío de Kurt Cobain dice que la nota de suicidio es “falsa”

Gary Cobain mencionó que la nota que encontraron junto al cuerpo de Kurt Cobain no era de suicidio, solo planteaba sus planes a futuro.

Presuntamente, Kurt Cobain quería abandonar Nirvana para iniciar su carrera como solista.

Por otro lado, la investigadora Michelle Wilkings hizo una investigación forense independiente sobre la escena donde encontraron a Kurt Cobain y encontró varias inconsistencias.

Aparentemente, Kurt Cobain tenía una s obredosis de heroína en su organismo y era imposible que pudiera sostener un arma.

Mientras que el ex policía de Seattle, Neil Low, dice que durante una auditoria al expedienté de Kurt Cobain encontró que no había manchas de sangre en sus manos, consistentes con un suicidio con escopeta.