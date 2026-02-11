Kurt Cobain era un músico y vocalista de Nirvana, quien murió en 1994 y desde entonces no paran de formularse teorías alrededor de él.
En abril se cumplirán 32 años de la muerte de Kurt Cobain, quien sigue siendo uno de los exponentes más conocido del grunge.
¿Quién es Kurt Cobain? El líder de Nirvana que murió en 1994
Kurt Donald Cobain era un músico estadounidense, fundador de Nirvana y reconocido como una de las personalidades más influyentes del rock.
El también compositor murió el 5 de abril de 1994 tras dispararse con una escopeta; fue encontrado en su casa en Seattle tres días después.
¿Qué edad tenía Kurt Cobain?
Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 y tenía 27 años cuando murió; actualmente tendría 59 años de edad.
¿Quién era la esposa de Kurt Cobain?
Kurt Cobain estaba casado con la cantante Courtney Love.
¿Qué signo zodiacal era Kurt Cobain?
Kurt cCbain era Piscis.
¿Cuántos hijos tuvo Kurt Cobain?
Kurt Cobain tiene una hija llamada Frances Bean Cobain.
¿Qué estudió Kurt Cobain?
Kurt Cobain abandonó la preparatoria poco antes de concluirla.
¿En qué trabajó Kurt Cobain?
Kurt Cobain se interesó por la música en el secundaria, por lo que fundó Nirvana junto a Krist Novoselic.
Nirvana debutó en 1989 con el álbum Bleach y años después lanzaron Nevermind, el cual los posicionó dentro del mercado musical.
Posteriormente lanzaron cuatro discos:
- Incesticide
- In Utero
- MTV Unplugged in New York
- Live! Tonight! Sold Out!
Nueva investigación asegura que Kurt Cobain pudo ser asesinado
Una nueva investigación forense analizó la autopsia y escena donde encontraron el cuerpo de Kurt Cobain, por lo que aseguran que el cantante pudo ser asesinado.
Los investigadores Brian Burnett y Michelle Wilkins fueron los encargados de analizar de nuevo la muerte del música, asegurando que hay al menos 10 inconsistencias en la investigación.
La autopsia de Kurt Cobain demostró que el cantante tenía daños en el cerebro e hígado, consistentes con una sobredosis de heroína.
Por lo que concluyen que Kurt Cobain habría sido drogado y posteriormente le dispararon en el cabeza.
Aunque los investigadores solicitaron que el caso de Kurt Cobain se reabriera, las autoridades de Seattle se negaron.