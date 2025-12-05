Ante la muerte de Eduardo Manzano a los 87 años de edad, Jorge Ortiz de Pinedo recordó que los últimos 15 años de la vida del actor estuvo a su lado trabajando.

Jorge Ortiz de Pinedo de 77 años de edad, compartió el pésame a la muerte de Eduardo Manzano, subrayando el “ícono de la comedia mexicana” que fue.

Jorge Ortiz de Pinedo despide a Eduardo Manzano; da detalles de su funeral

A través de sus redes sociales, Jorge Ortiz de Pinedo compartió un mensaje ante la muerte de Eduardo Manzano que confirmó su hijo Lalo Manzano.

El actor recordó el legado que dejó Eduardo Manzano “El Polivoz” con sus “imitaciones magistrales y la creación de personajes inolvidables”.

Fue así que recordó no solo a Los Polivoces, sino también su personaje en Una familia de diez, proyecto que los llevó a trabajar junto los últimos 15 años.

Jorge Ortiz de Pinedo subrayó que compartió con Eduardo Manzano giras de Una familia de diez, foros y templetes de teatro.

Asimismo, sostuvo el legado que Eduardo Manzano dejó como un “ícono de la comedia mexicana”.

“Un indiscutible ícono de la comedia mexicana; en teatro, cine y televisión fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño”. Jorge Ortiz de Pinedo, actor.

Por otra parte, Jorge Ortiz de Pinedo informó que el fin de semana se transmitirán los programas Tú crees y Una familia de diez con un homenaje dirigido a “El Polivoz”.

Comunicado de Jorge Ortiz de Pinedo a la muerte de Eduardo Manzano. (@JORGEODEPINEDO)

Además, fue él quien informó que el funeral de Eduardo Manzano se realizaría hoy 5 de diciembre a las 4:00 pm en la funeraria J. García López sucursal General Prim.

Jorge Ortiz de Pinedo causa controversia sobre la muerte de Eduardo Manzano

Jorge Ortiz de Pinedo despidió a Eduardo Manzano, pero su post causó controversia porque las fechas de su muerte no coinciden.

Según la información dada por Lalo Manzano, fue padre murió el 4 de diciembre. Pero lo dicho por Jorge Ortiz de Pinedo fue que sucedió “al primera minuto de la madrugada” del 5 de diciembre.