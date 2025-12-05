Lalo Manzano, el hijo de Eduardo Manzano, confirmó la muerte de su padre el 4 de diciembre, recordando que “fue un comediante querido por miles”.
La muerte de Eduardo Manzano de 87 años de edad, trascurrió entre rumores de un estado de salud deteriorado, pero ¿qué le pasó? Te contamos.
Muere Eduardo Manzano; esta sería su causa de muerte
El actor Eduardo Manzano murió a los 87 años de edad, pero ¿qué lo llevó a su muerte? meses antes fue internado en el hospital.
Lalo Manzano, el hijo del actor, fue quien dio a conocer que murió el 4 de diciembre, pero no externó a qué se debió.
En agosto de 2025, Eduardo Manzano fue internado en un hospital por problemas de salud causados por una recaída en una infección biliar que ya se había tratado en 2021.
Sin embargo, la esposa del actor aseguró que estaba bien, pero esa infección debía ser tratada.
Respecto a la muerte de Eduardo Manzano, se cree que se debió a problemas de salud debido a la edad, pero la información no ha sido aclarada.
Hijo de Eduardo Manzano despide a su padre “un comediante querido”
Lalo Manzano, el hijo de Eduardo Manzano, compartió la muerte del actor recordando que fue un “comediante querido”.
Nota en desarrollo... en breve más información.