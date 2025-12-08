Eduardo Manzano aparecerá en los nuevos capítulos de Una Familia de Diez, así lo reveló Jorge Ortiz de Pinedo, de 77 años de edad.

“La Familia de Diez está grabada toda temporada número 12 y donde faltan muchos programas por pasar. Y ya hicimos la temporada 13, la que va pasar el año que viene, ya está grabada” Jorge Ortiz de Pinedo

El último papel de Eduardo Manzano fue ‘Don Arnoldo’, el carismático abuelo de Una Familia de Diez, quien ya tiene grabada su última temporada.

Eduardo Manzano seguirá apareciendo en Una Familia de Diez

Una Familia de Diez lleva 18 años al aire y Eduardo Manzano formó parte del elenco desde el inicio.

Jorge Ortiz de Pinedo acudió al funeral del actor y reveló que Eduardo Manzano seguirá apareciendo en la serie de comedia.

Una Familia de Diez está en transmisión y ya preparó la temporada 13, la cual se podrá ver en 2026 con la participación de Eduardo Manzano.

“Vamos a poder ver a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más por lo menos” Jorge Ortiz de Pinedo

Eduardo Manzano hacía apariciones esporádicas en Una Familia de Diez, donde su personaje viajaba por el mundo y seguía en contacto por video llamada con su familia.

Compañeros de Eduardo Manzano de Una Familia de Diez acudieron a su funeral y compartieron mensajes de cariño en redes sociales tras su muerte.

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que Eduardo Manzano padecía diversas enfermedades, pero murió tras tener complicaciones intestinales.

Eduardo Manzano, actor. (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Fans de Una Familia de Diez recuerdan a Eduardo Manzano con tamales

El personaje de Eduardo Manzano se ganó la simpatía de los fans de Una Familia de Diez, quienes lo recuerdan por el gusto que tenía ‘Don Arnoldo’ por los tamales.

Una Familia de Diez convocó a los fans del programa a ver el programa y comer tamales en honor a ‘Don Arnoldo’.

“En memoria de Eduardo Manzano, nos reunimos en casa para recordarlo como se merece: viendo Una Familia de Diez y compartiendo un tamalito en su honor. Tómate una foto con tu tamalito mientras lo ves y etiquétanos para compartir tu homenaje” Una Familia de Diez

Los fans del programas y compañeros de Eduardo Manzano compartieron historias y videos en Instagram de sus tamales, como un homenaje para el actor.

Zully Keith, compañera de Eduardo Manzano en Una Familia de Diez, le envió una corona hecha con hojas de tamal, el cual hacía referencia a su personaje en la serie.