Eduardo Manzano es recordado por su papel de Gordolfo Gelatino en Los Polivoces, así como don Arnoldo López en Una familia de diez.

Esta fue la última foto de Eduardo Manzano que compartió su hijo

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que el hijo de Eduardo Manzano, Lalo Manzano, confirmó la muerte de su padre a los 87 años de edad.

Fue el pasado 18 de octubre que Lalo Manzano compartió una fotografía de Eduardo Manzano en donde se le puede ver muy feliz.

Lalo Manzano compartió la fotografía de Eduardo Manzano con un mensaje en el que resaltó el trabajo del comediante como padre.

Y es que para Lalo Manzano, Eduardo Manzano sin saberlo escribió la manera de ser el mejor papá del mundo, aunque no había un manual.

“‘No hay manual para ser el mejor papá del mundo… pero el mío lo escribió sin saberlo‘. Love you Papito hermoso…" Lalo Manzano, hijo Eduardo Manzano

Este fue el último video de Eduardo Manzano que compartió su hijo

Hace unos días, Lalo Manzano compartió un último video junto a su padre Eduardo Manzano.

El video fue grabado en una reunión familiar en un restaurante donde Lalo Manzano cuenta anécdotas de su infancia relacionada con su padre y la música.

Lalo Manzano relata que Eduardo Manzano acostumbraba a llevarlos a restaurantes cuando eran niños y les pedía que cantaran frente a otros comensales.

Es por ello por lo que querían repetir esta experiencia, pero ahora con la canción “La vida te da sorpresas”.

Lalo Manzano compartió el video con el mensaje de que siempre le habían pedido que mostrara un poco de lo que hacía con su papá cuando se reunían.