El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’, fue su hijo Eduardo Manzano Martínez quien confirmó la noticia.

Eduardo Manzano Martínez es uno de los tres hijos del fallecido ‘Polivoz’, pero su nombre a tomado fuerza por ser el primogénito.

¿Quién es Eduardo Manzano Martínez, comediante e hijo del fallecido ‘Polivoz’?

Eduardo Manzano tuvo tres hijos: Eduardo Manzano Martínez, Mariela Manzano Martínez y Ariel Manzano Martínez.

Eduardo Manzano con su hijo Lalo Manzano. (@lalomanzanocomediante)

Eduardo Alfonzo Manzano Martínez -conocido como Lalo Manzano- es el primogénito y nació el 29 de abril de 1968 en la Ciudad de México.

Al igual que su padre, Eduardo Manzano Martínez es actor, locutor y comediante.

Eduardo Manzano Martínez y sus hermanos tienen un gran parecido con su papá.

¿Cuántos años tiene Eduardo Manzano Martínez, comediante e hijo del fallecido ‘Polivoz’?

Eduardo Manzano Martínez tiene actualmente 57 años de edad.

Eduardo Manzano Martínez (@lalomanzanocomediante / Instagram )

¿Quién es la esposa de Eduardo Manzano Martínez, comediante e hijo del fallecido ‘Polivoz’?

Eduardo Manzano Martínez se encuentra en pareja y suele compartir varias fotos en familia.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Manzano Martínez, comediante e hijo del fallecido ‘Polivoz’?

Eduardo Manzano Martínez es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Manzano Martínez, comediante e hijo del fallecido ‘Polivoz’?

Eduardo Manzano Martínez se ha mostrado muy feliz de su familia y de lo cercanas que son.

Eduardo Manzano Martínez (@lalomanzanocomediante / Instagram )

¿Qué estudió Eduardo Manzano Martínez, comediante e hijo del fallecido ‘Polivoz’?

Eduardo Manzano Martínez estudió ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional.

¿En qué ha trabajado Eduardo Manzano Martínez, comediante e hijo del fallecido ‘Polivoz’?

Eduardo Manzano Martínez y su hermano Ariel suelen aprovechar el gran parecido que tienen con su papá para imitar personajes de ‘Los Polivoces’.

En 1987, Eduardo Manzano Martínez comenzó su carrera junto con su hermano bajo el nombre de ‘Los Herederos’, pero después siguió su trabajo en solitario.

A lo largo de su trayectoria, Eduardo Manzano Martínez se ha desarrollado como comediante, imitador, actor y cantante.

Eduardo Manzano Martínez presume que puede cantar o imitar a cualquier personaje y es que cuenta con una gran versatilidad.

Además Eduardo Manzano Martínez ofrece sus servicios como Lalo Manzano show para eventos públicos o privados, festivales, congresos, etc.

Eduardo Manzano Martínez ha participado en diversos programas televisivos como:

Distrito Comedia

Más Noche

Inseparables: amor al limite

Bola de locos

Una familia de diez

Eduardo Manzano Martínez anunció la muerte de su padre ‘El Polivoz’

A través de sus redes sociales, Eduardo Manzano Martínez dio a conocer la muerte de su padre ‘El Polivoz’.

Con un motivo mensaje, Eduardo Manzano Martínez recordó que su padre fue un comediante admirado y querido por todos los que lo conocieron.

Además de su talento, Eduardo Manzano Martínez resaltó que el comediante fue un hombre extraordinario y bondadoso.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso inteligente y con un corazón tan grande como su talento” Eduardo Manzano Martínez