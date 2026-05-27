El actor y productor mexicano, Jorge Ortiz de Pinedo de 78 años de edad, se volvió tendencia en México tras salir desmentir en un video los rumores sobre su muerte que se viralizaron en redes sociales.

“Familia querida, muchísimas gracias por sus muestras de cariño y por la preocupación que han mostrado ante tanta mentira que surge por ahí por TikTok, WhatsApp, etc. No les hagan caso, la verdad es que estoy bien, todavía sigo en el plano terrenal, estoy aquí y son rumores, son rumores, no hagan caso. Por favor, no me manden flores, estoy bien, aquí sigo.” Jorge Ortíz de Pinedo

Jorge Ortíz de Pinedo, quien también es conocido por ser un comediante y tener una larga trayectoria en televisión y teatro, publicó un video en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. “Agradezco de corazón las muestras de cariño y respeto por una noticia falsa de mi supuesto deceso”, expresó visiblemente emocionado.

Rumores virales confunden mensaje de luto con deceso de Jorge Ortíz de Pinedo

A través de sus redes sociales, Jorge Ortíz de Pinedo salió a desmentir los rumores sobre su supuesta muerte, subiendo tanto un video como un comunicado, agradeciendo también las muestras de cariño que le hicieron llegar sus fans y seguidores.

Ortiz de Pinedo explicó en su video que el malentendido surgió después de que publicara un mensaje de condolencias por la muerte de su amigo, el abogado Javier Coello Trejo, conocido como “El Fiscal de Hierro”, quien falleció el 24 de mayo a los 77 años.

“Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado” Jorge Ortiz de Pinedo

Esto había escrito originalmente Jorge Ortíz de Pinedo, acompañado de una foto del litigante; sin embargo, muchos internautas interpretaron erróneamente el post como un anuncio sobre su propia salud.

En el video aclaratorio, Jorge Ortiz de Pinedo insistió: “No hagan caso, son rumores. Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo”, por lo que pidió a la audiencia no compartir información falsa proveniente principalmente de las redes sociales.

Cabe mencionar que Ortíz de Pinedo ha enfrentado problemas de salud en los últimos años, pues fue diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) hace más de una década, además de diabetes e hipertensión.

Por recomendación médica, se mudó a Acapulco y suele usar tanque de oxígeno en apariciones públicas, aunque mantiene una vida activa y planes de regresar a los escenarios teatrales.