Eduardo Manzano le heredó en vida un actor al que consideraba como de su familia.

La muerte de Eduardo Manzano reunió a sus amigos y compañeros en su funeral; fue ahí donde un conocido actor reveló que tiene objetos valiosos del comediante.

Eduardo Manzano le heredó en vida a un actor al que quería mucho

Durante el funeral de Eduardo Manzano, Ricardo Margaleff -de 48 años de edad- reveló que el actor le heredó gran parte de su ropa.

Ricardo Margaleff narró que llevaba una gran relación con Eduardo Manzano y su esposa, por lo que le consideraron para regalarle sus trajes.

“Me heredó muchísima ropa de Lalo que he utilizado en algunos proyectos inclusive en La Casa de los Famosos ahí estuve enseñando algunos de los trajes que Sus amablemente hizo el favor de regalarme” Ricardo Margaleff

Eduardo Manzano, actor. (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

La esposa de Eduardo Manzano fue quien le preguntó a Ricardo Margaleff si le interesaba quedarse con algunos de las prendas del actor.

Ricardo Margaleff aceptó y ha utilizado esta ropa en sus proyectos más importantes, como fue La Casa de los Famosos México.

Semanas antes de la muerte de Eduardo Manzano, la esposa del actor contactó a Ricardo Margaleff para darle más vestuario.

“La verdad que son recuerdos invaluables”, dijo Ricardo Margaleff, quien recordó con gracia que tuvo que componer los pantalones de Eduardo Manzano porque él era más alto.

Ricardo Margaleffe heredó trajes que Eduardo Manzano utilizaba en sus shows y de su época con Los Polivoces.

Ricardo Margaleff (Instagram @ricardomargaleff / Instagram @ricardomargaleff)

Ricardo Margaleff tiene un “minicmuseo” con la ropa de Eduardo Manzano

Eduardo Manzano fue una figura importante de la comedia en México y Ricardo Margaleff reconoce la importancia de los objetos que el cómico le regaló.

Asimismo, admite que hay ropa que no usaría, pues son prendas invaluables del legado de Eduardo Manzano.

El actor bromeó que tenía un “mini museo” con la ropa de Eduardo Manzano y expresó un gran aprecio por la familia de su compañero.