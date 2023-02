Yuridia fue bloqueada por Ventaneando y la cantante sí sabe por que no son capaces de reconocer un error.

Las declaraciones de Pati Chapoy y Yuridia han causado gran controversia, pues mientras Pati Chapoy minimiza las duras críticas y gordofobia contra la cantante, ella reveló las secuelas.

Todo comenzó cuando la titular de Ventaneando, contó al Escorpión Dorado que Yuridia -de 36 años de edad- tenía vetado a su programa porque criticaban su peso.

Yuridia compartió un video en su cuenta de TikTok, donde reveló que no solo fueron las críticas, pues Ventaneando había generado una campaña de desprestigio en su contra.

La cantante acusa al programa de Pati Chapoy, de 73 años de edad, de acosar a su familia y de generar odio entre el público.

Esta situación llegó a ser tan devastadora para Yuridia, que llegó a cuestionarse si realmente quería seguir vida.

Como era de esperarse, los conductores de Ventaneando revictimizaron a Yuridia al punto que aseguran que el problema de la cantante es no ser feliz.

Yuridia ha sido apoyada en redes sociales, pues no el primera vez que este programa de espectáculos hace comentarios gordofóbicos y hasta clasistas.

Es por eso que los fans de Yuridia no han dudado en mostrar su opinión en las redes sociales de Ventaneando, donde los están bloquenado, hasta a la propia cantante.

Yuridia compartió una historia en Instagram, donde cuestionó a sus seguidores si ya los habían bloqueado de las redes sociales de Ventaneando.

La cuenta de Twitter de este programa ha hecho un bloqueo masivo a quienes se expresan a favor de Yuridia.

“¿Ya los bloquearon a ustedes?” escribió Yuridia, quien no duda en seguir exhibiendo las agresiones de Ventaneando.

La cantante ha recibido el apoyo de seguidores, conductores y sobre todo de sus fans.

Yuridia compartió una historia en Instagram, donde hablaba de la poca capacidad de los conductores de Ventaneando de aceptar que sus críticas que llegan a ser agresiones verbales.

“Pedir una disculpa es aceptar un error. Cosa que esa empresa no va hacer porque se tienen que evitar demandas, no olvidemos que de esas ya tienen muchas”

La cantante sonorense fue contundente al mencionar que a Ventaneando no le conviene aceptar que hicieron una campaña de desprestigio en su contra, porque se arriesgan a una demanda.

Recordemos que Gloria Trevi también acusó a Pati Chapoy de desprestigiarla y la demandó en Estados Unidos, y el proceso podría tener una resolución a favor de la cantante.

Yuridia aseguró que no necesita una disculpa, pues nadie le puede regresar los años que perdió por la depresión.

“Ojo: no necesito disculpas, a mí nadie me va regresar los años que perdí, pensando si vivir era una opción para mí o no. Y si estoy aquí no es gracias a ellos, es a pesar de ellos y de eso no tengo dudas”

Yuridia