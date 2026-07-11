El dúo del house francés The Blaze regresa a México para presentarse en concierto hoy sábado 11 de julio en el Campo Marte de la CDMX.

Y si eres de los que tienes boletos para ver a The Blaze en el Campo Marte, a continuación te dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: SALEM I O

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de a noche

Concierto de The Blaze en Campo Marte (Ticketmaster )

Posible setlist para el concierto de The Blaze en Campo Marte del 11 de julio

The Blaze se presenta en el Campo Marte este 11 de julio con lo mejor de su house con un dj set que promete las mejores mezclas de la música de los franceses.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Blaze en Campo Marte sean: