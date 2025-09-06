En el 2011, la imagen de Gael García Bernal -de 46 años de edad- fue usada sin permiso en una campaña publicitaria.

Se trata de “Caminando con Gigantes” de Johnnie Walker, marca que ahora deberá pagar al actor la suma de 1.9 millones de pesos.

Gael García Bernal gana indemnización tras 12 años de litigio contra Johnnie Walker

El pasado miércoles 27 de agosto se emitió la resolución de la demanda de Gael García Bernal contra la marca Johnnie Walker.

Se reporta que esta decisión fue tomada después de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Gael García Bernal (Gael García Bernal Instagram @gaelgarciab)

De acuerdo con la resolución del tribunal, se tomó en cuenta el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Mismo que estipula un pago mínimo del 40% “del valor del producto o servicio en cuestión”.

Sin embargo, el equipo de Gael García Bernal estaría buscando impugnar la resolución al considerarla “insuficiente”.

Gael García Bernal querría más dinero por uso no autorizado de su imagen

Tras darse a conocer el fallo por la demanda a Johnnie Walker de Gael García Bernal, se reveló que la indemnización no cubriría lo solicitado por el equipo legal del actor.

Al parecer, la suma inicial que se había pedido en la demanda era de 2 millones de dólares, cantidad equivalente a 37 millones de pesos.

Fue en febrero de este 2025 cuando Gael García Bernal designó unos peritos en mercadotecnia.

Esto, con el fin de calcular cuál sería la compensación justa por la campaña de Johnnie Walker con la imagen no autorizada del actor.

Para lo cual se tomaron en cuenta factores como:

Nivel de reconocimiento que tiene el actor a nivel internacional

Cantidad de imágenes que fueron utilizadas

Duración de las imágenes

Alcance de la campaña “Caminando con Gigantes”

Esta impugnación podría alargar todavía más la batalla legal que Gael García Bernal viene arrastrando desde hace 12 años.