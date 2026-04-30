El actor Diego Luna de 46 años de edad, obtuvo fallo a favor de la demanda contra ohnnie Walker, con la determinación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para un pago del 40% de indemnización.

Tras 14 años de litigio, la SCJN confirmó el “uso no autorizado” de la imagen de Diego Luna, su entonces esposa y su hijo menor de edad, en una campaña publicitaria de Johnnie Walker.

Diego Luna recibirá 40% de indemnización por Johnnie Walker, falla la SCJN

Entre 2011 y 2012, la empresa Johnnie Walker usó la imagen de Diego Luna con su entonces esposa y su hijo menor de edad para una campaña publicitaria del whisky, lo que llevó a un proceso legal por 14 años, hasta un fallo reciente que dio la SCJN.

Según el proceso legal el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que Johnnie Walker usó indebidamente la imagen de Diego Luna y su familia.

Este mismo hecho fue confirmado por la SCJN como “uso comercial no autorizado”. Sin embargo, declaró un pago por la empresa que la representación legal de Diego Luna amparó señalando que no era la correcta.

Ante ello, un nuevo fallo se dio en el Pleno el 29 de abril de 2026, donde la SCJN determinó que para la indemnización a Diego Luna se debe respetar el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, que determina que el pago no deberá ser mínimo al 40% de la venta total de lo que duró la campaña publicitaria.

Whisky Johnnie Walker. ( Johan Toro/Pexels)

Es decir, el fallo a favor de Diego Luna determina que la empresa no podrá “descontar gastos asociados a su elaboración o promoción” para el pago de la indemnización.

Por ello, la SCJN informó que se deberá hacer un nuevo cálculo para pagarle al actor el uso indebido de su imagen.

“El Pleno revocó la sentencia del tribunal colegiado y le devolvió el asunto para que emita una nueva resolución en la que aplique correctamente el artículo 216 Bis, primer párrafo, sin deducción de costos y delimite la base de cálculo de conformidad con los criterios territoriales, temporales y de actualización fijados por la Corte”. Comunicado de la SCJN.

SCJN no tomó en cuenta imagen del hijo de Diego Luna en campaña de Johnnie Walker

La SCJN falló a favor de Diego Luna por el uso indebido de su imagen en una campaña de Johnnie Walker que sucedió entre 2011 y 2012. Sin embargo, descartó sentencia por la imagen de un menor de edad.

Pese a que se argumentó que también se usó la imagen de un menor de edad para vender Johnnie Walker -alcohol- la SCJN rechazó litigar con ese ángulo en la demanda.

Según los argumentos dados por los ministros, el motivo del proceso legal fue el uso indebido de la imagen de Diego Luna, de modo que si se desea demandar por el menor de edad, deberá ser un juicio aparte.

“El quejoso solo es el actor [Diego Luna] en este juicio y no es el menor de edad”. Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Sin embargo, los ministros argumentaron que si bien no pueden analizar la demanda a Johnnie Walker con el ángulo del menor de edad, sí protegen las infancias.