Te decimos quién es Gael García Bernal, el actor, productor y director mexicano, ganador del Premio Ariel y Globo de Oro.

Recientemente, Gael García Bernal conmovió con su mensaje de despedida a la actriz Verónica Echegui, quien murió de cáncer.

¿Quién es Gael García Bernal?

Gael García Bernal nació el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco, México.

Es un actor, director y productor mexicano de proyección internacional.

Gael García Bernal (Gael García Bernal Instagram @gaelgarciab)

Gael García Bernal inició su carrera en la televisión desde temprana edad, y se consolidó como figura del cine latinoamericano a principios de los años 2000 con películas como:

Amores perros (2000)

Y tu mamá también (2001)

El crimen del padre Amaro (2002)

A lo largo de su carrera, ha trabajado en cine, televisión y teatro en varios idiomas.

También, ha incursionado como director y ha producido varios proyectos a través de su compañía Canana Films.

Gael García Bernal ganó el Globo de Oro por su papel en la serie Mozart in the Jungle (2016).

Al mexicano también se le reconoce por su compromiso con causas sociales y culturales.

Las cuales lo han llevado a convertirse en una de las figuras más influyentes del cine iberoamericano contemporáneo.

¿Qué edad tiene Gael García Bernal?

Gael García Bernal nació el 30 de noviembre de 1978, por lo que actualmente tiene 46 años de edad.

Gael García Bernal (Gael García Bernal Instagram @gaelgarciab)

¿Quién es la esposa de Gael García Bernal?

La pareja actual de Gael García Bernal es la periodista y artista visual Fernanda Aragonés, de 36 años de edad.

Con quien sostiene una relación desde el 2019 y se comprometió en el 2024.

Gael Garcia Bernal y Fernanda Aragones (Niviere David/ABACAPRESS.COM / Niviere David/ABACAPRESS.COM)

¿Qué signo zodiacal es Gael García Bernal?

Gael García Bernal nació el 30 de noviembre, por lo que su signo del zodiaco es sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Gael García Bernal?

Gael García Bernal tiene tres hijos, los dos primeros de su relación con la actriz Dolores Fonzi, y el menor con Fernanda Aragonés.

Lázaro García, de 16 años de edad

Libertad García, de 13 años de edad

Cosmo García, de 4 años de edad

Gael García Bernal (Gael García Bernal Instagram @gaelgarciab)

¿Qué estudió Gael García Bernal?

Gael García Bernal estudió Filosofía en la UNAM y actuación en la Central School of Speech and Drama de Londres.

También asistió a la European Graduate School para realizar una maestría en medios y comunicación.

¿En qué ha trabajado Gael García Bernal?

Gael García Bernal ha trabajado como actor, productor y director en películas, cortometrajes, documentales y series, como:

De tripas, corazón (1996)

Amores perros (2000)

Cerebro (2000)

Sin noticias de Dios (2001)

The Last Post (2001)

Vidas privadas (2001)

Y tu mamá también (2001)

El ojo en la nuca (2001)

Fidel (2002)

I’m with Lucy (2002)

El crimen del padre Amaro (2002)

Cuba Libre (2003)

El punto sobre la I (2003)

La mala educación (2004)

Diarios de motocicleta (2004)

The King (2005)

Babel (2006)

La ciencia del sueño (2006)

Déficit (2007)

The Past (2007)

Blindness (2008)

Rudo y Cursi (2008)

Sin Nombre (2009)

Mammoth (2009)

The Limits of Control (2009)

Los Invisibles (2010)

Letters to Juliet (2010)

También la lluvia (2010)

José and Pilar (2010)

Miss Bala (2011)

A Little Bit of Heaven (2011)

Casa de mi padre (2011)

The Loneliest Planet (2011)

Vamps (2012)

Who Is Dayani Cristal? (2013)

The Ardor (2014)

Rosewater (2014)

The Empty Classroom (2015)

Desierto (2015)

Zoom (2015)

Eva no duerme (2015)

Madly (2016)

Neruda (2016)

Salt and Fire (2016)

Me estás matando, Susana (2016)

If You Saw His Heart (2017)

Coco (2017)

The Kindergarten Teacher (2018)

Museum (2018)

The Accused (2018)

Chicuarotes (2019)

Ema (2019)

Wasp Network (2019)

Old (2021)

This One Summer (2022)

Cassandro (2023)

The Mother (2023)

Another End (2024)

Holland (2025)

Magellan (2025)

Zero A.D. (2025)

Gael García Bernal (Gael García Bernal Instagram @gaelgarciab)

Gael García Bernal se despidió de Verónica Echegui

Gael García Bernal conmovió con el mensaje de despedida que le dedicó a Verónica Echegui en su cuenta oficial de Instagram.

Tras darse a conocer la muerte de Verónica Echegui, Gael García Bernal le envió un “suspiro a donde quiera que esté”.

Asimismo, el director abrazó a los seres queridos de la actriz española con quien trabajo en la película ‘Me estás matando, Susana’.

“Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo” , escribió el mexicano sobre su trabajo en el 2016 junto a una fotografía de Verónica Echegui.

Esta es la lista completa de los premios de Gael García Bernal

Gael García Bernal se ha llevado varios premios de índole nacional e internacional, como:

2000: Chicago International Film Festival - Mejor Actor por ‘Amores Perros’

2000: Premios ACE (Nueva York) - Mejor Actor por ‘Amores Perros’

2001: Ariel Awards - Mejor Actor por ‘Amores Perros’

2001: Festival de Cine de Venecia - Premio Marcello Mastroianni (actor revelación, compartido con Diego Luna) por ‘Y tu mamá también’

2003: Festival de Cine de Cannes - Trofeo Chopard a Revelación masculina

2005: Chlotrudis Awards - Mejor Actor por La mala educación

2006: Gotham Awards - Mejor Reparto Babel

2009: Premios Oye! - Revelación del Año, por Rudo y Cursi

2009: Premios Mayahuel de Plata - Trayectoria cinematográfica

2012: Festival de Cine de Abu Dhabi - Mejor Actor por ‘No’

2013: Festival de Cine de Cork - Premio del Público por ‘Who Is Dayani Cristal?’

2016: Globos de Oro - Mejor Actor en una serie de TV, Comedia o Musical, por ‘Mozart in the Jungle’

2016: Imagen Foundation Awards - Mejor Actor de Televisión por ‘Mozart in the Jungle’

2016: Festival de Cine de San Sebastián - Premio Cine Latino

2024: Astra Film Awards (HCA) el premio a Mejor Actor Internacional, por Cassandra