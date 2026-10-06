El actor Mauricio Ochmann evitó confirmar o desmentir los constantes rumores sobre una supuesta reconciliación amorosa con su expareja Aislinn Derbez.

“¿A ustedes qué les importa? Es para mantenerlos entretenidos, nada más, para que ustedes se diviertan” Mauricio Ochmann

Las especulaciones sobre un posible regreso resurgieron recientemente tras un viaje compartido a Las Vegas, aunque el intérprete enfatizó que ambos mantienen una excelente comunicación por el bienestar y la crianza de su hija Kailani.

Pese a la insistencia de la prensa, Mauricio Ochmann dejó abierta la posibilidad de dar nuevas oportunidades en el plano sentimental, invitando abiertamente a los reporteros a continuar con las conjeturas.

Mauricio Ochmann solo aviva los rumores sobre un posible regreso con Aislinn Derbez

Durante la premier de la película Un mal partido, Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre las especulaciones de que decidió darse una segunda oportunidad con Aislinn Derbez.

En lugar de negar rotundamente las versiones surgidas tras su viaje juntos a Las Vegas, el actor prefirió responder a los reporteros con humor, ambigüedad y juego evasivo lo que avivó más los rumores de reconciliación.

Mauricio Ochmann señaló que los medios no tendrían por qué tener interés en su vida sentimental y destacó que era solo para mantenerlos entretenidos y se divirtieran.

Ante la insistencia de un reportero sobre si había una oportunidad real de volver, Mauricio Ochmann señaló que “así, así confundido me gusta”.

“Míralo, cómo está, sigue especulando. Así, así confundido me gusta” Mauricio Ochmann

Al ser cuestionado sobre segundas oportunidades, Mauricio Ochmann destacó que siempre se encuentra abierto porque la vida le ha enseñado eso.

“Imagínate, yo vengo de muchas, de muchas oportunidades en mi vida. Yo no debería estar vivo ahorita y estoy vivo y estoy aquí presentando una película. Así es que oportunidades siempre, las que sean. Y ella está muy bien. La verdad es que nuestra… y siempre ha sido lo más importante, ¿no? Para nosotros y está feliz. Y sigan especulando" Mauricio Ochmann

Sobre las historias y especulaciones de los medios, Mauricio Ochmann pidió que no se metieran en su vida personal.

“Sí, así nos escriben, nos inventan y hacen, no nos dejan vivir. Hay un axioma que es mi axioma favorito: ‘Vive y deja vivir’” Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann concluyó señalando que con Aislinn Derbez prevalece una comunicación muy bonita y una unión familiar transparente centrada en el bienestar de su hija Kailani.

“Pues la comunicación ha sido muy bonita. La verdad es que siempre hemos estado muy unidos como familia y Kailani ha sido ahora sí que la más ganona siempre porque, pues tiene una mamá muy madura, muy consciente, muy amorosa y tiene un papá igual. Entonces pues siempre ha sido como muy natural para nosotros, ¿no?” Mauricio Ochmann

El actor destacó que su hija Kailani se encuentra muy bien pues quienes le podrían generar confusión sobre la relación de sus padres son los medios.

“No, los que la confunden son ustedes con el asedio, pero ella con nosotros está muy bien y está feliz y es una niña muy entera, muy libre y muy amada” Mauricio Ochmann

¿Por qué surgieron especulaciones sobre un posible regreso entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez mantienen una relación familiar muy cercana, unida y enfocada en el bienestar de su hija Kailani.

El actor ha compartido que ejercen la copaternidad de forma natural, pues ambos mantienen una constante comunicación.

Sin embargo, a seis años de su separación, un reciente viaje que realizaron juntos a Las Vegas volvió a avivar los rumores sobre una posible reconciliación sentimental.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han preferido mantenerse alejados de todas las especulaciones y solo dar respuestas abiertas sobre su relación .

Y es que cabe recordar que no es la primera vez que se especula sobre un posible regreso entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

Esto luego de que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez suelen compartir viajes, lo que suele generar continuas conjeturas sobre su relación.